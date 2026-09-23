Nem működik a Szent János Kórház MR-gépe

egészségügy;Szent János Kórház;MR-berendezés;

2026-09-23 07:24:00 CEST

Ezért máshová kell vinni a betegeket. Az akut ellátásban nincs fennakadás, az elektív ellátást érinti érzékenyen a meghibásodás.

Nincs működő MR-készülék az Észak-budai Szent János Centrumkórházban, ezért más kórházakba kell vinni a betegeket, köztük olyanokat is, akik sztrókot kaptak – tudta meg az RTL Híradó.

A berendezés augusztus 15-én hibásodott meg. A szakértői vizsgálat alapján a leállást áramingadozás okozhatta, ám a hiba pontos okát még mindig vizsgálják, ezután dönthetnek a szükséges javításokról és alkatrészcseréről. Addig azonban nem lehet újraindítani a gépet. Az MR-vizsgálatra szoruló betegeket most más intézményekbe kell vinni. A sürgős eseteket az Országos Mentőszolgálat koordinálja, a nem sürgős vizsgálatokat pedig három kijelölt budapesti kórházban végzik el. A kórház integrált radiológiai osztályának osztályvezető főorvosa, Futácsi Balázs azt mondta,

az akut ellátás zavartalan, az elekítv ellátást érzékenyebben érinti a hiba.

Az egyik helyettesítő intézmény, a Jahn Ferenc Kórház orvosigazgatója az RTL Híradónak azt mondta, náluk három MR működik, ezek közül egyet napi 12 órában az átirányított betegek vizsgálatára használnak.

„Alapjában véve az üzemidő az ugyanaz. Az, hogy más kórházak helyett is kijelöltek minket, ez azt jelenti, hogy a saját területi betegeinknek nyilván tolódik az előjegyzési ideje, de még mindig az országos átlag alatt lesz jelen pillanatban az MR előjegyzési időnk, ami 2026 december vége”

– fogalmazott Pirint Ágnes, az intézmény orvosigazgatója.

Azt nem tudni, mikorra sikerül megjavítani a berendezést. A csatorna kereste az Egészségügyi Minisztériumot is, azonban választ nem kapott.