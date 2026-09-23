Visszautasítja a Legfőbb Ügyészség a pártatlan és törvényes munkavégzésüket megkérdőjelező kijelentéseket

ügyészség;Legfőbb Ügyészség;büntetőeljárások;vádhatóság;Magyar Péter;

2026-09-23 07:20:00 CEST

Kijelentették, hogy az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, politikai vagy más megfontolásoktól függetlenül készülnek.

Üdvözölte a Legfőbb Ügyészség a miniszterelnök azon szándékát, amely támogatja a büntetőeljárások gördülékeny lefolytatását.

A vádhatóság mindezt Magyar Péter videójára reagálva közölte, kedden éjszaka. Mint korábban beszámoltunk róla, a kormányfő szerint az orbáni maffia tíz- és százmilliárdos közpénzlenyúlásaival akarja a Polt-féle Legfőbb Ügyészség összemosni az ő ellene két éve indított karaktergyilkossági kísérletet azzal, hogy három másik fideszes politikussal együtt kezdeményezték mentelmi jogának felfüggesztését.

Az ügyészség azt írta, törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal, de nem hagyja szó nélkül a szervezetet vagy munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket. A szervezet jelezte, alkotmányos feladatainak ellátásakor a törvényességet, a pártatlanságot és a törvény előtti egyenlőséget tekinti mércének. Az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványokról azt írta, hogy azok szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, politikai vagy más megfontolásoktól függetlenül készülnek.

Kitértek arra is, hogy az ügyészek nem hibátlanul, de kizárólag ezeknek a szempontoknak és a lelkiismeretüknek megfelelően végzik munkájukat. Döntéseiket nem befolyásolja, hogy egy ügyben ki az elkövető vagy a sértett, illetve az eljárás kinek az érdekét szolgálja vagy sérti. Az ügyészek a törvényi kötelezettségüket akkor is teljesítik, ha munkájukért meg nem értést vagy fenyegetést kapnak. A pártatlan és törvényes munkavégzésüket megkérdőjelező kijelentéseket valamennyi ügyész nevében visszautasította a Legfőbb Ügyészség.