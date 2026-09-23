Büntetőfeljelentést tett az aranykonvoj-ügyben a sértetteket képviselő ügyvédi iroda

feljelentés;aranykonvoj;Horváth Lóránt;

2026-09-23 09:44:00 CEST

Egyben indítványozták a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjének meghallgatását is.

Büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen az „Aranykonvoj”-ügy hét ukrán sértettjét képviselő Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda – derül ki egy lapunknak megküldött tájékoztatásból.

Az iroda a hatóság félrevezetése, hamis vád és a bűnpártolás minősített esete miatt fordult a hatósághoz. A beadványt az ügyvéd nyilvános nyilatkozatára, valamint a Legfőbb Ügyészség által indított fegyelmi eljárásban tett részletes írásos vallomására alapozták. Ezzel párhuzamosan indítványozták, hogy a nyomozásban hallgassák meg a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét, Fürcht Pált.

Mint korábban hírt adtunk róla, a Terrorelhárítási Központ (TEK) 2026. március 5-én fogta el Magyarországon az ukrán Oscsadbank pénzszállítóinak hétfős személyzetét, a járművekben lévő, mintegy 27 milliárd forint értékű készpénzt és aranyat pedig lefoglalták. A Legfőbb Ügyészség később azt közölte, hogy egy feljelentést továbbított a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), amely pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást; a szállítók ekkor már négy éve közlekedtek Magyarországon rendőrségi útvonalengedéllyel.

A lefoglalt vagyont májusban hiánytalanul visszaadták az Oscsadbanknak, a hét ukrán állampolgárral szembeni kiutasítást és hároméves beutazási tilalmat pedig később visszavonták. Augusztusban a NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás miatt folyó nyomozást. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője júniusi lemondását részben az aranykonvoj-ügyben kialakult szakmai nézetkülönbségekkel indokolta; később nyilvánosságra került írásában azt állította, hogy a Legfőbb Ügyészség őt megkerülve gyakorolt nyomást azért, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után.