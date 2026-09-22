Magyar Péter: Most tényleg indul az út a börtönbe program

Matolcsy György;maffia;Legfőbb Ügyészség;mentelmi jog;Polt Péter;karaktergyilkosság;Seszták Miklós;Orbán-korszak;Magyar Péter;Hankó Balázs;

2026-09-22 20:26:00 CEST

A miniszterelnök szerint az orbáni maffia tíz- és százmilliárdos közpénzlenyúlásaival akarja a Polt-féle Legfőbb Ügyészség összemosni az ő ellene két éve indított karaktergyilkossági kísérletet. Az állítólag Dunába dobott telefon ügyében leszögezte, ma sem tenne másképp és megakadályozná, hogy egy a hatalom által felbérelt provokátor fiatal lányokat és fiúkat zaklasson egy nyilvános szórakozóhelyen.

Ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatelizálja a rendszerváltást és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított, és már többször befuccsolt politikai karaktergyikossági kísérletet – közölte kedd esti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az, hogy a tízmilliárdos korrupciós ügyekben érintett Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal egyszerre kérte ki a mentelmi jogát a maffiát éveken keresztül gond nélkül kiszolgáló ügyészség a Magyar Országgyűléstől, egyetlen célt szolgál, hogy súlyos, a nemzetet megkárosító korrupciós bűncselekményeket összemosson egy, a propaganda által ellenem sikertelenül építgetett politikai lejáratással”. Hozzátette, ez most sem fog működni.

Hankó Balázs fideszes képviselőt, Orbán Viktor egykori miniszterét hűtlen kezeléssel gyanúsítják az NKA-ügyben. 17 milliárd forintos korrupciós ügyről beszélünk. Seszták Miklós KDNP-s képviselő, Orbán Viktor egykori minisztere ellen hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás, abban a Volánbusz-botrányban, aminek kapcsán az ország egyik leggazdagabb emberét és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját is letartóztatták. Seszták a gyanú szerint 11 milliárd forintnyi kenőpénzt vett át. Egészen szánalmas és nevetséges, ahogyan a legyőzött maffia ügyészi utóvédharcosai ezeket az ügyeket akarják összemosni és egy lapon említeni az én esetemmel. Ez nagyjából mindent elárul arról, milyen morális állapotban van a Legfőbb Ügyészség az orbáni maffia 16 éve után – fogalmazott a kormányfő.

Ámde, ha már így alakult: ha ez felgyorsítja, hogy Hankó Balázsnak és Seszták Miklósnak a magyar hatóságok előtt kelljen elszámolniuk azzal, ahogyan éveken, évtizedeken keresztül milliárdokkal megkárosították a magyar embereket, akkor örömmel állok rendelkezésre. Szívesen lemondanék a mentelmi jogomról, de erre nincs lehetőségem, hiszen arról az Országgyűlésnek kell döntenie – tette hozzá Magyar Péter, és kijelentette:

Kérni fogom, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmek megérkezése után, haladéktalanul hívjuk össze az Országgyűlés rendkívüli ülését annak érdekében, hogy egy perccel se kelljen tovább várnunk arra, hogy Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe! program.

Ami a 2024-es telefonos ügyemet illeti, mellyel kapcsolatban az ügyészség rekordgyorsasággal nyomozott, szeretném elmondani, hogy ma sem tennék másképp. Ma is megpróbálnám megakadályozni, hogy egy a hatalom által felbérelt provokátor fiatal lányokat és fiúkat zaklasson egy nyilvános szórakozóhelyen – hangsúlyozta a miniszterelnök a két évvel ezelőtt, a Tisza párt első sikeres megméretését követően történt eset általa levont tanulságairól a miniszterelnök. Felidézte, hogy „azon az éjszakán az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan politikai utasításra, a helyszínre érkezésük után szinte azonnal 3-4 búvárt küldtek sötétben az áradó Dunába, hordalékok és farönkök közé, hogy próbáljanak védőfelszerelés és mindenféle segítség nélkül felkutatni egy állítólag a Dunában lévő telefont”. Szerinte a rendőrség veszélyeztette a búvárok életét, az akkor intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan megszegték a szakmájuk szabályait, ezért ellenük feljelentést tesz foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés bűntette miatt.

A kormányfő leszögezte, hogy Legfőbb Ügyészség a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra, és saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen teljes tabula rasára, átvilágításra és felelősségre vonásra. – Nem lennék meglepve, ha ezt a mai szánalmas akciót ugyanazok a Polt-féle maffia ügyészek tervezték volna, akik anno közreműködtek a Rogán Antalig érő végrehajtói botrányban, és az Orbán Viktor miniszterére terhelő adatoknak és mondatoknak a nyomozati iratokból való kitörlésében – tette hozzá.

Közölte, ha a Tiszán múlik, akár már három héten belül lehetne új legfőbb ügyésze Magyarországnak, akinek az egyik feladata lesz a maffiát évekig segítő és védő korrupt ügyészek felelősségre vonása és bíróság elé állítása – közölte. – közölte.

„Az én lelkiismeretem tiszta, kérem az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogomat, örömmel és büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiaállam évekig tartó fenntartásában. Seszták Miklósnak, Hankó Balázsnak, Rogán Antalnak, a Matolcsy klánnak, az össze orbáni maffiózónak és kitartóiknak pedig üzenem: most tényleg indul az út a börtönbe program” – húzta alá Magyar Péter.