Folytathatja az Izrael elleni bojkottot Spanyolország: jó eséllyel 2027-ben sem lesz ott az Eurovíziós Dalfesztiválon

Spanyolország;Izrael;bojkott;Eurovíziós Dalfesztivál;izraeli-palesztin konfliktus;

2026-09-23 14:57:00 CEST

A spanyol közszolgálati média, az RTVE elnöke, José Pablo López már most egyértelművé tette: tervei szerint mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Spanyolország egészen addig ne induljon az Eurovíziós Dalfesztiválon, amíg Izrael a verseny része.

Spanyolország nem csak egy az Eurovíziós Dalfesztiválon induló országok közül. Részvétele az egyik legnagyobb pénzügyi hozzájárulást is jelenti a verseny megszervezéséhez, így a szervezőknek különösen fájdalmas lenne, ha az ország 2026 után 2027-ben is bojkottálná a versenyt. Márpedig egyelőre úgy néz ki, erre minden esély megvan.

A spanyol közmédia, az RTVE elnöke, José Pablo López „mélyen fájdalmasnak” nevezte, hogy Izrael még mindig a versenyzők között van, miközben Gázában továbbra is zajlanak a fegyveres konfliktusok.

Az elnök egyben közölte, az RTVE igazgatótanácsát arra fogja kérni, hogy Spanyolország továbbra is maradjon távol a versenytől – írja az Euronews. A végső döntésre október közepe táján kerülhet sor.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Izrael egyik leghangosabb bírálója, a gázai hadműveleteket egyenesen népirtásnak nevezte, kormánya pedig következetesen kiáll Palesztina mellett.

A 2027-es Dalfesztivált Bulgáriában, egészen pontosan Burgaszban rendezik meg. Spanyolországon mellett viszont Írország már szeptember közepén bejelentette, nem indul a jövő évi versenyen a gázai „borzalmas és folyamatos emberélet-veszteség” miatt. Hasonló okokból nem lesz ott az indulók között Hollandia sem, az AvroTros nevű holland közmédia véleménye szerint ugyanis a rendezvény nem felel már meg a „hitelességnek, függetlenségnek és emberségnek”.

Ahogyan korábban megírtuk, egyelőre nem biztos, hogy Magyarország visszatér a versenyzők közé, a végső döntés az új alakuló közmédia vezetésétől függ majd. A lehetőség viszont ott lebeg a levegőben, ugyanis az Eurovíziós Dalfesztivál szervezői jókora nevezési díjkedvezményt és a jelentkezési határidőt tekintve haladékot is felajánlott a magyar félnek.

Magyarország utoljára 2019-ben vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon. Nem sokkal később az MTVA különösebb indoklás nélkül döntött a visszalépésről. Azzal érveltek, hogy a jövőben A Dal című műsorra fókuszálnak és kiemelt szerepet szánnak a magyar tehetségek támogatásának. Bár akkoriban sokak szerint inkább ideológiai okok állhattak a háttérben, főleg, hogy a versenyt több kormánypárti véleményvezér kritikával illette: Bencsik András például „homoszexuális flottatüntetésnek” nevezte a műsort.