Megduplázta árbevételét Mészáros Lőrincék utazási irodája

turizmus;utazási irodák;toplista;

2026-09-23 15:34:00 CEST

Toplistázták a legforgalmasabb hazai utazási irodákat, a meglepetéseket nem az első három-négy helyen lehet látni. Felbukkan itt is a Mészáros-csoport egyik vállalkozása, amely a céges utaztatásban ért el kiemelkedő sikert.

Miközben stabilan őrzi piacvezető helyét a magyarországi utazási irodák körében több mint 35 milliárd forint árbevétellel az OTP TraveI, az IBUSZ és a Kartago Tours, gyorsan lépkedett előre, és már a második éve áll a negyedik helyen a 2022 júliusában piacra lépett Itaka Hungary. A toplista első három helyén ugyan nem történt változás, de a pár hellyel lejjebb látható érdekes helycserék éles piaci versenyt jeleznek – értékelte az élbolyban látható mozgásokat a Turizmus.com, amely a hivatalosan közzétett mérlegadatok szerinti teljesítményük alapján rangsorolta az utazási irodákat.

Érdekesség, hogy

az utazási piac meghatározó szereplőinek összesített forgalma jóval nagyobb mértékben (9,6 százalékkal) bővült, mint amennyivel a magyar gazdaság egésze nőtt.

Az utaztatói piac szereplőinek száma mégis csak mérsékelten bővült 2025-ben. A tavalyi év egyik legnagyobb nyertese a török gyökerű, de cseh céghez tartozó Orex Travel. E céggel tavaly majdnem 50 ezren utaztak külföldre, így árbevételüket majdnem két és félszeresére tudták növelni, aminek eredményeként a 17. helyről a 7.-re léptek előre a ranglistán.

A top 50 magyarországi utazási iroda összforgalma 323 milliárd forintot tett ki tavaly – derül ki a szaklap összesítéséből. A Turizmus.com toplistáján felbukkan a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Team Travel Kft. neve is, amely nem egy közismert cég, mégis nagyon sikeres: már a működése második évében duplázott, így 3,3 milliárd forintos forgalmat ért el. A titok nem titok, a cég „megalakulásának célja – mint az honlapján is szerepel –, hogy a Mészáros-cégcsoporthoz tartozó vállalkozások számára teljes körű szolgáltatást nyújtson üzleti utazásainak megszervezésében” – írja a szaklap. A Team Travellel nemcsak a leggazdagabb magyarhoz, hanem másokhoz tartozó cégek is utaztattak, forgalmuknak tavaly majdnem a fele, mintegy 1,5 milliárd azonban a kapcsolt vállalkozásoktól származott.