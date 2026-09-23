A Szőlő utcai ügy 12 gyanúsítottjából már csak Juhász Péter Pál és élettársa van letartóztatásban

előzetes letartóztatás;büntetőeljárás;Központi Nyomozó Főügyészség;Juhász Péter Pál;

2026-09-23 17:31:00 CEST

További négyen bűnügyi felügyelet alatt vannak.

„Az ügyben legrégebben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedéssel érintett két gyanúsított továbbra is letartóztatásban van, míg további négy személy bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll” - ezt válaszolta a Központi Nyomozó Főügyészség a HVG megkeresésére.

A rendőrségi beszámoló alapján legrégebbóta, 2025 májusa óta Juhász Péter Pál, az intézmény volt vezetője és élettársa van letartóztatásban, vagyis úgy tűnik, sokszori hosszabbítás után ők vannak még mindig letartóztatásban. További négy ember van bűnügyi felügyelet alatt, vagyis feltehetően otthon tartózkodnak és nem hagyhatják el azt. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő eljárásban összesen 12 személyt hallgattak ki gyanúsítottként.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát eredetileg emberkereskedelem, kényszermunka és hamis okirat felhasználás gyanújával tartóztatták le, később azonban kiderült, hogy a kiszolgáltatott fiatalok sérelmére elkövetett bűncselekmények mellett gazdasági bűncselekményeket is elkövethettek.

Tuzson Bence bukott igazságügyi miniszter 2025 szeptemberében lobogtatott egy háromoldalas jelentést egyebek között azzal az állítással, hogy a bűnügynek nem volt kiskorú sértettje. Hamar kiderült azonban, hogy ez az állítás valótlanság.