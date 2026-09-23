Hárít a fonyódi polgármester a tóparti Cordia-gigaberuházás ügyében, miközben már zajlik az építkezés

Balaton;Fidesz-KDNP;építkezés;Fonyód; NER;

2026-09-23 20:06:00 CEST

A fonyódi közmeghallgatáson Erdei Barnabás polgármester azt állította, nem tudott a sokmilliós lakópark-projekt építési engedélyéről. A Balaton közvetlen partján, egy korábbi szabadstrand területén épülő 99 lakásos monstrum ellen a helyiek tiltakoznak.

Amikor az engedélyt megkaptuk, mivel egy évben 100–105 engedélyt kapok, én akkor ténylegesen nem is tudtam róla – jelentette ki Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere a hétvégi közmeghallgatáson a 99 lakásos, közvetlen tóparti Cordia-beruházásról. A 2024-ben a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott városvezető jól láthatóan azt próbálta elhitetni a résztvevőkkel, hogy semmi köze a gigaprojekthez, melynek során egy újabb betonmonstrum épül a tópartra, egészen pontosan egy korábban a mederhez tartozó, csaknem egyhektáros, feltöltött területre, melyet eddig afféle szabadstrandként használtak a környékbeliek.

A Cordia Ingatlanbefektetési Alap fonyódi beruházásáról már korábban beszámoltunk, a The View elnevezésű projekt során a családi házas, üdülőövezeti besorolású területre 99, 1-4 szobás komplexum épül, a körbekerített lakóparban parkolókat alakítanak ki, emellett játszótér és grillezőhely is emeli majd a nívót.

A parti ingatlant 2018-ban adta el a fideszes vezetésű önkormányzat 180 millióért az ingatlanfejlesztő cégnek. Az akkori polgármester, Hidvégi József június vége óta előzetesben ül gazdasági csalás és pénzmosás gyanújával, Erdei pedig 2018-tól alpolgármesterként dolgozott mellette.

A telekre ugyan a helyi építési szabályzat (hész) alapján nem lehetett volna lakóparkot építeni, a Cordia azonban a vásárlás után azonnal változtatásokat kezdeményezett az önkormányzatnál, mely 25-ről 30 százalékra növelte a beépíthetőséget, 50 centivel, 8 méteresre emelte az építménymagasságot, s ami a legfontosabb, engedélyezte lakások építését – utóbbi döntéshez állami főépítészi engedélyre volt szükség.

A beruházást már a kezdetektől ellenezték nemcsak a környéken élők, akik szerint a közművek nem fogják elbírni a komplexum okozta terhelést, ráadásul a településképbe sem illik bele az építmény, de megannyi civil és zöldszervezet mellett a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) is a projekt ellen szólalt fel többször is. Legutóbb például a múlt pénteken, a Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén fogalmazott úgy Vasas Gábor főigazgató mondta a fonyódi építkezést példaként citálva – mint ahogyan erről a Hírbalaton beszámolt –, hogy már drasztikus nyomai vannak a klímaváltozás közvetlen hatásainak a Balatonon, így különösen fontos lenne megőrizni, ami még van, hiszen a természet, ha hagyjuk, képes a megújulásra. A tónak és a part menti természetes élőhelyeknek térre van szükségük az öntisztuláshoz, s ha beruházásokkal elvágják a vízgyűjtő és a tó közötti természetes kapcsolatot, az a Balaton jövőjét veszélyezteti.

– A Cordiát semmi sem tántorítja el, s elvileg minden engedéllyel rendelkeznek – mondta a Népszavának Németh Helga fonyódi ellenzéki képviselő –, így szeptember elején meg is kezdték az építkezést. Jelenleg a cölöpök helyét fúrják, ugyanis a feltöltött területen olyan a talajszerkezet, hogy 120, egyenként 17 méteres betoncölöpre épül majd a komplexum.

Németh Helga amúgy bízik benne, hogy bár elkezdődött az építkezés, még visszafordítható a folyamat. Szerinte jogilag több szempontból is támadható a projekt – már a vételárat is gyanúsnak tartja, hiszen egy korábbi értékbecslés 360 millióra taksálta a helyet, amit végül évekkel később 180 millióért adott el a fideszes településvezetés. A legfontosabb kifogás azonban az, hogy a Cordia valótlan adatokkal adta be a tervdokumentációját az Országos Építészeti Tervtanácshoz. Ugyanis a látványtervekből úgy tűnt, mintha a környéken hasonló épületek lennének, s a grémium ez alapján adta hozzájárulását a beruházáshoz, s a somogyi kormányhivatal az utóbbi nyomán adta ki a szükséges engedélyeket.

– Még ez sem lett volna elég, hiszen a tavaly életbe lépett rendelet szerint üdülőövezetbe nem lehet lakóingatlant építeni, csakhogy ez nem lett időben átvezetve a városi hészbe – magyarázta a képviselőnő. – Amikor a testület elé került, az egyik tag javasolta, hogy halasszuk el a következő ülésre, ami 2025. június 1-én volt esedékes, a Cordia viszont május 31-én beadta a kérelmet, amire még így a régi szabályozás vonatkozott-vonatkozik, amiben nem szerepelt a tilalom. Az is érdekes, hogy a vízügytől is megkapták az engedélyt, pedig egyértelmű, hogy a hálózat már most sem bírja el a nyári terhelést.

Mindezek tükrében érthető, hogy a közmeghallgatáson komoly kérdésözön zúdult Erdei Barnabásra.

Aki még az esemény előtt „Tények a fonyódi The View beruházásról” címmel adott ki egy közleményt, melyben az önkormányzat szerepét és felelősségét akarta tisztázni. A fideszes városvezető szerint „a nyilvánosan elérhető dokumentumok nem támasztják alá azt az állítást, hogy a terület pályáztatás nélkül vagy az akkori szakértői érték alatt került volna magántulajdonba”, az építési engedélyt nem az önkormányzat adta ki, ám az országos főépítészi konferencián elhangzott, hogy „az engedélyezési eljárás jogi szempontból szakszerű volt”, s „a projekt végleges építési engedéllyel rendelkezik, amelynek megsemmisítésére a bemutatott jogi értékelés szerint nincs lehetőség”.

Azt is állította, hogy a hészt az érintett területtel kapcsolatban nem módosították, s bár nem vitatja, „hogy a beruházás városképi, környezetvédelmi és infrastrukturális hatásairól jogos társadalmi vita folyhat”, s hogy a „partszakasz sorsa, a Balaton terhelhetősége és a vízhálózat állapota sok fonyódit foglalkoztat”, ám minden szakterületre kiterjedő közműkezelői egyeztetés folyt a beruházás tekintetében. Végül kijelentette, „az önkormányzat feladata, hogy képviselje a fonyódiak érdekeit, figyelemmel kísérje a beruházást, és számon kérje a fejlesztőn a vállalt közmű-, környezetrendezési és területfejlesztési munkák teljesítését”.

Ehhez képest állította aztán a közmeghallgatáson, hogy nem tudott róla, hogy a Cordia megkapta az építési engedélyt. Pedig éppen az önkormányzatnak lett volna lehetősége adott esetben megtámadni az engedélyt – 30 napjuk lett volna rá –, ám ez nem történt meg. A közmeghallgatás résztvevőit természetesen erősen foglalkoztatta, hogyan fordulhat elő, hogy egy városvezető egy ilyen ügyben tájékozatlan.

Lapunk a mobilján és a hivatali telefonján is kereste Erdei Barnabást, aki ezekre nem reagált, mint ahogyan írásbeli kérdéseinkre sem érkezett válasz. Pedig kíváncsiak voltunk rá, hogy polgármesterként hogyan nem tudott egy ilyen horderejű, a településképet alapvetően meghatározó beruházással kapcsolatos hivatalos értesítésről? Arra is rákérdeztünk, mit szól hozzá, hogy a a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója a BFT legutóbbi ülésén is ellenezte a projektet.