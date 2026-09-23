Tarr Zoltán: Vizsgálat indult a Budapesti Operettszínházban

vizsgálat;Budapesti Operettszínház;

2026-09-23 20:18:00 CEST

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi médiában szerda este jelentette be, minisztériuma birtokába jutott információk alapján vizsgálatot indítanak a Budapesti Operettszínházban.

Tarr Zoltán szűkszavú bejegyzése arra nem tért ki, pontosan milyen ügyben és kik ellen indult nyomozás a Budapesti Operettszínházban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szintén megosztotta a hírt, de egyéb megjegyzést nem fűzött hozzá.

A Budapesti Operettszínházban hétfőn tartottak titkos társulati ülést, miután hétvégén a közösségi médiában többen saját magukról készült fotóval, kezükkel egy O betűt formálva szerveztek akciót. Szándékuk szerint azért, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a színház vezetősége ellen tiltakozók iránt. A tiltakozók között volt Janza Kata, Peller Károly, Gubik Petra, valamint Szinetár Dóra és az Operettszínház két korábbi igazgatója, Kerényi Miklós Gábor és Lőrinczy György is.

Peller Anna a Telexnek úgy nyilatkozott, a társulati ülésen szinte minden szektor képviseltette magát, mert szinte mindenhol érzékelnek szakmaiatlanságokat.

A Budapesti Operettszínház főigazgatója, Kiss B. Attila ellen nyár óta érzékelhető elégedetlenség az intézmény dolgozóinak részéről. Ahogyan korábban megírtuk, a társulat maga várt magyarázatot például arra, hogyan lehetett 130 millió forintos forrása az intézménynek Orbán János Dénes támogatására, amikor elméletben az előadások listája azért csökkent, mert az Operettszínház forráshiánnyal küzd.