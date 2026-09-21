A CNN, az MS NOW és a Politico szövetségi bírósághoz fordult, miután a Fehér Ház megvonta riportereik belépési engedélyét. Az ügy túlmutat három szerkesztőség konfliktusán: azt teszteli, meddig mehet el az elnöki adminisztráció a számára ellenségesnek tartott sajtó korlátozásában.
Nyolcvanhét éves volt. 1980-ban úttörőként indította el a Cable News Networköt, az első kizárólag hírműsorokat sugárzó csatornát.
Az amerikai elnök ismét „fake news” hálózatnak nevezte a tévécsatornát.
A külügyminiszter ugyanis úgy véli, a Pride és az, ami körülötte történt egyértelműen bebizonyította, hogy a szerelem teljesen szabad Magyarországon.
Lehet, hogy korábban is lesz még egy.
Az új szabályok miatt nem vághat majd ellenfele, Joe Biden elnök szavába Donald Trump a novemberi választást megelőző első televíziós vitán. Nem neki kedvez, hogy közönség sem lesz a stúdióban.
A hivatalban lévő és a volt elnök, akár két bokszoló, egymást kóstolgatta és hergelte a hagyományos őszi elnökjelölti-viták felvezetőjének szánt összecsapás előtt.
A volt elnök szerint a csatorna Adolf Hitlerrel hozta összefüggésbe.
Magyarországon korrupció? Ugyan már!
Legalábbis ettől tartanak amerikai tisztségviselők. Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított az ügyben, az ukrán elnökhöz közeli egyik forrás a CNN-nek azt mondta, Ukrajna kénytelen volt változtatni hadtervein az offenzívára vonatkozó iratok kiszivárgása miatt. A dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai fél szövetségesei (Ukrajna, Izrael és Dél-Korea) után is kémkedik (amin nem teljesen meglepő, mégis, érthető módon, a kapcsolatoknak nem tesz jót). Előkerül egy olyan dokumentum is, amelyben úgy vélekednek, nyomást lehet gyakorolni Izraelre úgy, hogy élet kioltására is alkalmas katonai segélyt küldjön Ukrajnának.
Az előző amerikai elnök 475 millió dolláros (több mint 200 milliárd forintos) kártérítést követel.
Mindezt azzal magyarázta, hogy nem vétóztak meg egyetlen szankciós csomagot sem.
A CNN műsorvezetője arról beszélt, „szörnyű történelmi előzmények” vezették fel Magyarországon Orbán Viktor tusványosi beszédét, miközben a képernyőn a harmincas évekbeli magyarországi zsidótörvényekről szóló cikkek címeit mutatták.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint jelenleg nincsenek alternatív gázforrások és szállítási útvonalak.
Chris Cuomó, akit szerdán még csak felfüggesztettek, újságíróként adott tanácsot a szexuális zaklatással vádolt bátyjának.
Az újságíró a többszörös szexuális zaklatással vádolt Andrew Cuomo volt New York-i kormányzó öccse, aki munkáját felhasználva segített a bátyjának.
A magyar külügyminiszter „Régi ismerős, új vádak” címmel a teljes interjút feltette Facebook-oldalára.
A külgazdasági és külügyminiszter az amerikai CNN-nek magyarázta el az úgynevezett pedofilellenes törvény részleteit.
A DK miniszterelnök-jelöltje szerint ez Orbán Viktor politikájának alapja.
„Miért ismét Magyarország van terítéken? Ezeket a kettős mércéket kéne félretenni a jelenlegi vírushelyzetben” – közölte a külügyminiszter a műsorban.
A döntés nem szorul sok magyarázatra, miután a felvételen „média-ölebekként” mutatták be a csatorna műsorvezetőit.
A cikk arra is emlékeztet, hogy Obama annak idején parkolópályára tette Orbánt.
Bombariadó volt a CNN központjában, Don Lemon műsorát megszakítva, Twitteren számolt be az eseményekről.
Az elnök csapata egy manipulált videóval támasztotta alá, miért jogos a tévé munkatársának "távol tartása".
Az amerikai hírcsatorna a világ 26 országába készít hírösszefoglalókat, ehhez a partnerséghez csatlakozik ősztől az ATV.
A Fox News sokkal fontosabb az Egyesült Államokban, mint a CNN, de az Egyesült Államokon kívül a CNN International továbbra is a (hamis) hírek legfontosabb forrása, és nagyon gyengén képviselik nemzetünket a világban - írta Twitter bejegyzésében az amerikai elnök, hozzátéve: a külvilág így nem látja az igazságot rólunk - számol be az esetről maga a CNN.
Donald Trump nem hagy fel médiaháborújával. CNN-ellenes videójával egyenesen a sajtóval szembeni erőszakra hívott fel.