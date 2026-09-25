A jazz új dimenziói

Jazz;lemez;

2026-09-25 07:34:00 CEST

A jazzszíntér arénájába lépő ifjú komponista-zongorista Vajda Attila jól döntött, mikor a First Step című albumán nem Hegelt akarta a „feje tetejéről a talpára” állítani, ahogy azt Cseh Tamás Bereményi Géza szövegével lelkesen megénekelte anno, ő inkább a „jazzvilágnézeti klubban” megmutatja, hogyan szól generációjuk számára izgalmasan a jazz.

Vajda Attila First Step című albuma az „inasévek” végeztével önkéntesen felvállalt „tanoncvizsga” – amivel kopogtat a jazzcéh kapuján. Megoldása praktikus, az adottságai és tehetsége határait feltérképezve a fiatal pianista nem megfelelni akar, nem is bizonyítani, nem mozdul a West Coast, a fusion vagy a free irányába, nem maszatol a smooth-szal sem, chamber jazzt kínál coolba „mártva”. Eszünkbe juttatva Oscar Peterson a tradíciókból újjászülető karakteres muzsikáját, ami cseppet sem véletlen párhuzam, hiszen Székelyudvarhelyen Attila is először klasszikus végzettséget szerzett, utána fedezve fel a jazzt. Pestre költözve pedig a kortárs kamarajazz egyik legeredetibb honi művelője, Oláh Krisztián lett a mentora. A kompozíciók próbája pedig mindig az interpretálás, mikor kiderül, mennyi bennük az eredetiség. „Az élet pont olyan, mint egy zongora – jelentette ki Thomas Andrew Lehrer amerikai pianista és matematikus – attól függ, hogy mit hozol ki belőle, hogyan játszol rajta”. Attilának az életről 18 évesen még korai lenne nyilatkoznia, viszont ami megtanulható a zongorázásról ennyi idő alatt, azt ő megtanulta, ezt jelzi az idei Szakcsi Lakatos Béla Nemzetközi Jazz-zongora Versenyen kiérdemelt második díja. Lőw Zsolt tanácsolta a fiatal focistáknak Münchenbe érkezésükkor: „Ha belépsz a Bayern öltözőjébe, az olyan, mintha az oroszlánok közé lépnél, ha nem vagy kész a harcra, feltörlik veled a padlót”. A The First Step című album kompozíciói és interpretálása a „Löw-axiómából” levont következtetés zenében elbeszélve.

A sodró lendületű The First Step a swinges combó legjobb hagyományait követve fölényes biztonsággal indít, amihez Oláh Kálmán Jr. még új dimenziókat rajzol szopránszaxofonon.

Megjegyzem, érdemes külön figyelni az alkalmanként igazán veretes fúvósszekcióvá bővülő különítményre, a „Kis Magyar Szaxofonkvartett” beltagja az alton beszálló Soso Lakatos Sándor, a tenoron csatlakozó Molnár Sándor és a tenor mellett szopránt is játszó Tóth Balázs. A Coherence amolyan udvari tánc, motívumait ezer darabra szedik a bőgős Suke Sándor és a dobos Rigó Gábor aktív közreműködésével, miközben a pianista a rokokó könnyedség látszatát keltve finom billentésekkel tűpontosan navigálja a folyamatot. Az Autumn Witz Bud melankolikus időutazásnak indul, majd hirtelen tempós szárnyalásba kezd Bud Powellt modorában, laza csuklókat igénylő remek zenés ujjgyakorlat. A variációk következő darabja a Shadow Of The Past, talán a legjobban eltalált chamber jazz tétel, csak a végére hagyott frappáns Alignment lehet vele versenyben, amiben a klasszikus zene a fülünk hallatára a szabad improvizációk során bravúrosan kortárs jazzé transzponálódik.

A lemez kulcsfelvétele azonban a talányos című Desiderio di Qualcosa Non Detto. Mit tehet az, akit az a vágy sarkall, hogy kimondja a kimondhatatlant?

Rendezhet egy filmet, mint Bunuel tette leforgatva a Vágy titokzatos tárgyát, vagy megkomponálhatja ezt a szerzeményt, mint Vajda Attila tette a kortárs kamarajazz kedvcsináló koncertjeinek standard darabját megteremtve.

Pont a Levél nővéremnek felvételein hallható Másik János a legjobb példa arra, hogy a zenei labirintusban több „zarándokút” is létezik pianisták számára. De mind az első lépéssel kezdődik. Várjuk a folytatást.