Mága Zoltán éppen Magyar Péter vatikáni útja idején posztolta, majd törölte, hogy ő már áprilisban a pápánál járt, és még hegedült is neki

Magyarország;koncert;Vatikán;hegedű;Mága Zoltán;Választás 2026;XIV. Leó pápa;

2026-09-24 14:55:00 CEST

Az NKA-botrány egyik főszereplőjéhez köthető az a cég, amelyik Fidesz melletti kampányra kért 500 millió forintos támogatást. A hegedűművész vatikáni látogatása négy nappal Tisza elsöprő győzelmét hozó április 12-i választás elé esett.

„Köszönöm, Magyarország! XIV. Leó pápával a Vatikánban. Egy különleges, kegyelmi pillanat, amelyet életem végéig a szívemben őrzök” – posztolta Mága Zoltán hegedűművész azt a galériát, amelyben azokat a képeket osztotta, meg, amelyek idén április 8-án készült, négy nappal az Orbán-kormány bukását és a Tisza kétharmados parlamenti többségét jelentő győzelmét hozó országgyűlési választás elött. Hogy miért csaknem fél évvel később, Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatása idején jutott eszébe eldicsekedni a találkozóval, arra nem derült fény. Valaki azért szólhatott, neki, mert egy idő után törölte, elérhetetlenné tette a posztot, de még a katolikus egyházfővel készült szelfiket is.

A poszthoz kommentbe fűzött szöveg ugyanis cseppet sem szerénytelen. „A Szentatyának, XIV. Leó pápának hegedült Mága Zoltán – történelmi pillanat a Vatikánban” címmel közzétett írás bevezető szövege szerint „Vatikánban, a Szent Péter téren ismét kivételes, lélekemelő és történelmi pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők: Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a Budapest Gipsy Virtuózokkal több ezer ember előtt adott koncertet, majd személyesen is játszhatott Őszentsége, XIV. Leó pápa előtt. A koncert során virtuóz művek csendültek fel, majd a művész az »Elindultam szép hazámból« című magyar népdalt adta elő, amely számára mély személyes és nemzeti jelentéssel bír.

Lapunk június 5-én számolt be arról, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter visszavonta Mága Zoltánhoz köthető cég félmilliárd forintos támogatását. A Novo Studium Kft. az Nemzeti Kulturális Alapból (NKA) kapott támogatásokon keresztül költött az áprilisban leváltott kormány a választási kampányra. Amint azt a Népszava május elején megírta: a Mága Zoltán hegedűművészhez köthető Novo Studium Kft., Auer Éva ügyvéd cége a Fidesz melletti kampányra kérte az 500 millió forintos támogatást. Emiatt Nagy Ervin, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, azóta már a kultúráért felelős államtitkár feljelentette Hankó Balázs volt kulturális minisztert, akinek mentelmi jogát most kedden kérte ki a Legfőbb Ügyészség.

Mága Zoltán a nemzeti összetartozás, meg a kulturális örökségük ápolása mellett – ahogy olvasható még a posztban – a művész egy különleges, „Guarneri del Gesù” ihletésű mesterhegedűt adott át ajándékba a Szentatyának, amelyet barátja, Rácz Pál hangszerkészítő mester készített. Végül a megosztott szöveg Mága életútját küldetésnek nevezi, aminek jegyében „az elmúlt időszakban több mint 1000 jótékonysági koncertet adott, és több mint 1 milliárd forint értékben segítette a rászorulókat Magyarországon és határainkon túl. – „Hiszem, hogy a tehetség felelősség is. Kötelességünk segíteni a bajba jutott embertársainkon, és visszaadni abból, amit kaptunk. (...) A zene számomra nemcsak művészet, hanem szolgálat is. Hidakat épít emberek és nemzetek között, reményt ad, és segít megőrizni identitásunkat egy folyamatosan változó világban.”– fogalmazott a hegedűművész.