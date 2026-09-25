Bartókról forgat Budapesten az amerikai PBS

dokumentumfilm;zene;PBS;Bartók Béla;MÁV Szimfonikus Zenekar;Fejérvári Zoltán;Scott Yoo;

2026-09-25 11:21:00 CEST

Bartók Béláról és Budapestről forgat dokumentumfilmet az amerikai PBS közszolgálati televízió Now Hear This című komolyzenei sorozata. A stáb október 2-án a MÁV Szimfonikus Zenekar rendezett hangversenyét is rögzíti a Zeneakadémián; az est karmestere, egyben a sorozat műsorvezetője, Scott Yoo lesz.

Budapesten forgat Bartók Béláról az amerikai PBS közszolgálati televízió stábja. A MÁV Szimfonikus Zenekar közlése szerint a készülő Bartók és Budapest című dokumentumfilm a PBS Great Performances sorozatán belül futó Now Hear This része lesz, és helyet kap benne az együttes október 2-i zeneakadémiai koncertje is.

A Now Hear This 2019 óta fut a PBS-en. A dokumentumfilm-sorozat a zeneszerzők életét, műveit és kulturális környezetét utazással, történeti háttérrel és előadásokkal kapcsolja össze. Házigazdája és executive producere Scott Yoo hegedűművész-karmester, a Mexikóvárosi Filharmonikus Zenekar vezető karmestere és művészeti igazgatója. A sorozat idén már a hetedik évadánál tartott: tavasszal többek között Brahms, Scott Joplin, Isztambul és Izland zenei világával foglalkozott.

Yoo Budapesten nemcsak műsorvezetőként áll a kamera elé, hanem a MÁV Szimfonikusokat is vezényli.

A Bartók bőröndje című koncerten Liszt Ferenc Les Préludes című szimfonikus költeménye mellett Bartók két, amerikai éveiben született műve, a III. zongoraverseny és a Concerto zenekarra hangzik el. A zongoraverseny szólistája Fejérvári Zoltán lesz.

A koncert címét Bartók egyik, élete utolsó évéből fennmaradt mondatára vezetik vissza: azt sajnálta, hogy „teli kofferrel” kell elmennie. A zeneszerző 1940 őszén feleségével, Pásztory Dittával az Egyesült Államokba költözött, ahol élete utolsó éveiben több jelentős művét komponálta. A III. zongoraversenyt feleségének szánta, a Concerto zenekarra pedig Serge Koussevitzky felkérésére készült.

Fejérvári Zoltánt különleges kapcsolat fűzi a III. zongoraversenyhez: 2017-ben ezzel a művel nyerte meg a Montréali Nemzetközi Zongoraversenyt. A zongoraművész rendszeresen fellép Európában és Észak-Amerikában, jelenleg a bázeli Musik-Akademie és a budapesti Zeneakadémia oktatója.

Az amerikai filmeseket a MÁV Szimfonikusok története is érdekelte: a világon egyedülálló módon egy nemzeti vasúttársaság több mint nyolc évtizede tart fenn professzionális szimfonikus zenekart. Az együttest 1945-ben Varga László, a Magyar Államvasutak akkori elnök-vezérigazgatója alapította az 1924-ben létrehozott Vasutas Ének- és Zenetársaság mintegy jogutódjaként. A PBS készülő filmjében ezért nemcsak a koncert, hanem a több mint nyolc évtizedes vasutas zenekari tradíció is megjelenik.

A Bartók bőröndje október 2-án 19 órakor kezdődik a Zeneakadémia Nagytermében, a zene világnapjához kapcsolódóan.