Jürgen Klopp szerint még van hová fejlődnie a német válogatottnak

Xavi;Jürgen Klopp;Nemzetek Ligája;Erling Haaland;

2026-09-25 10:22:00 CEST

Jürgen Klopp, a német labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya visszautasította a gratulációkat, miután csapata 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön a házigazda hollandokkal a Nemzetek Ligája 2026/27-es idényének első fordulójában. A norvég Erling Haaland eközben továbbra is elképesztő tempóban termeli a gólokat.

A címvédő portugál labdarúgó-válogatott Lisszabonban 1-0-ra legyőzte Walest a Nemzetek Ligája 2026/27-es idényének első fordulójában, csütörtökön az A divízióban. A kétszeres NL-győztes portugálok kezdőcsapatában ott volt a 41 éves Cristiano Ronaldo is, aki a második félidő közepén egy les miatt érvénytelenített gólig jutott. A mérkőzést eldöntő találatot Joao Félix szerezte a 22. percben.

Klopp szerint még csak a felszínt kapargatják

A holland-német összecsapáson mindkét válogatottnál bemutatkozott az új szövetségi kapitány. A házigazdát augusztus közepe óta a spanyol Xavi Hernández irányítja, így a játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok szakvezető 1978 óta az első külföldi a holland válogatott élén. A vendégeknél – szintén bő egy hónapja – Jürgen Klopp felel a szakmai munka irányításáért, csapata pedig a 32. percben Felix Nmecha révén előnybe került. A hazaiak Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Cody Gakpo 92. percben szerzett góljával végül otthon tartottak egy pontot.

„A vezetés megőrzésénél sokkal fontosabb számomra az összes többi információ, amelyet összegyűjtöttünk. Most ezekkel dolgozhatunk” – közölte Klopp, azt ígérve, hogy alaposan kielemzik a szenvedélyes, olykor durva rangadót. Hozzátette: két nap még nem elég arra, hogy a válogatott elsajátítsa az ő stílusát, de azért sok mindent viszontlátott a tanultakból.

„Egyelőre még csak a felszínt kapargathattuk. Sokkal több kontratámadásos helyzetet szeretnék látni, de azért akadtak ilyenek most is – fogalmazott Klopp, aki elismerően beszélt a három újonc teljesítményéről.

Mint mondta, a jobbhátvéd Philipp Treu nagyon jó benyomást tett rá, és a csereként beállt Yannick Engelhardtot is dicséret illeti. A 30. percben a sérült Kai Havertzet váltó Younes Ebnoutalibról a kapitány azt mondta, olyan jó helyettes volt, hogy majdnem elfelejtette, hogy a frankfurti játékos is debütál.

Havertz mellett - még a kezdő sípszó előtt - Jamal Musiala is megsérült, s bár még vizsgálatok várnak rájuk, nem valószínű, hogy a hátralévő három NL-mérkőzésen szerepelhetnek.

„A játékosok megmutatták az egyéniségüket, hogy van bennük ambíció. Ezt akarjuk látni. Azt hiszem, a második félidőben mutatott játék az, amit játszanunk kell. Az első félidőben talán kissé idegesek voltunk, de a másodikban már úgy játszottunk, ahogy kell – értékelt Xavi, aki 1978 óta az első külföldi a holland válogatott élén. – Elégedett vagyok, őszintén szólva úgy gondolom, jobbak voltunk, mint a németek.”

Haaland már Ronaldo és Ibrahimovic előtt

A nyári világbajnokság meglepetéscsapata, a negyeddöntőig jutott norvég válogatott bő negyedóra elteltével már két góllal vezetett, de a dánok a második játékrész közepén egyenlítettek. A mérkőzést végül a duplázó Erling Haaland újabb találata döntötte el a 74. percben.

A Manchester City 26 éves csatára 56. alkalommal lépett pályára hazája nemzeti együttesében és jelenleg 64 gólnál jár. A futballtörténelem klasszisai közül maga mögé utasította a brazil Ronaldót és a svéd Zlatan Ibrahimovicot, akik mindketten 62 válogatottban szerzett góllal fejezték be pályafutásukat.

Ugyanakkor a dél-amerikai szupersztár 42, míg a svédek klasszisa 66 meccsel többet játszott a nemzeti csapatban, mint Haaland, akinek a Nemzetek Ligájában 17 fellépésén 20 gól a mérlege. Haaland 1,14-es gól/meccs átlaggal rendelkezik a válogatottban. Az örökrangsor élén a portugál Cristiano Ronaldo található 146 találattal (224 mérkőzésen), a második az argentin Lionel Messi 125-tel (207). A norvég jelenleg a 35. ezen a listán, közvetlenül előtte a már visszavonult elefántcsontparti Didier Drogba (65) áll, majd a francia Kylian Mbappé (66), akit pár hellyel előz meg az egyiptomi Mohamed Szalah (68).

Nemzetek Ligája, 1. forduló

A divízió, 2. csoport:

Hollandia-Németország 1-1 (0-1)

Szerbia-Görögország 1-2 (1-0)

A divízió, 4. csoport:

Portugália-Wales 1-0 (1-0)

Norvégia-Dánia 3-2 (2-1)

B divízió, 3. csoport:

Ausztria-Izrael 3-1 (1-0)

Koszovó-Írország 1-0 (0-0)

D divízió, 2. csoport:

Liechtenstein-Litvánia 0-2 (0-0)

D divízió, 1. csoport:

Andorra-Málta 1-2 (1-1)