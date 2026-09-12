Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott, a másodikon pedig negyedikként ért célba a címvédő és hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Eb belgiumi Zolderben zajló fordulójának szombati napján.
Az immáron ötszörös Európa-bajnok Kiss Norbert – aki idén zsinórban harmadszor győzött – nagy motivációval várja a 2024-es folytatást.
A 38 éves szombathelyi pilóta a pole pozícióból startolt.
Hármat megnyert a négy kamionos Európa-bajnoki futamból a szombathelyi pilóta a Hungaroringen rendezett Super Racing Festival elnevezésű eseményen. A hétvégén egy helyszínen rendezték a kamionosok versenyei mellett a túraautó Világkupa-sorozat (WTCR) versenyeit is.
Szoros versenyekre és nagy küzdelemre számít a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes gyorsasági kamionversenyzője, aki dobogós helyezéseket vár magától az idei szezonban.
A címvédő Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes magyar versenyzője harmadik lett a kamion Európa-bajnokság magyarországi állomásának negyedik futamán vasárnap a Hungaroringen, miután a verseny után az első két helyen célba ért pilótát megbüntették.
Kiss Norbert, a német Tankpool24-Mercedes címvédő magyar pilótája nyerte a kamion Európa-bajnokság franciaországi Nogaróban zajló versenyhétvégéjének első szombati futamát.
A kamion Európa-bajnokság (ETRC) kétszeres magyar győztese, Kiss Norbert a Tankpool 24 csapat színeiben jó előjelekkel várhatja az idei szezon harmadik versenyhétvégéjét, amit a dél-franciaországi Nogaróban rendeznek meg.
Címét megvédve megnyerte a kamion Európa-bajnokság idei szezonját Kiss Norbert, az Oxxo Racing-Axxyss Motorsport pilótája a sorozat spanyolországi állomásának szombati napján.
A szombati első futamhoz hasonlóan a vasárnapi első versenyen is a címvédő Kiss Norbert győzött a 25 év után Magyarországon, a Hungaroringen megrendezett kamion Európa-bajnokság hetedik fordulójában.
A négyből két futamot megnyert a címvédő Kiss Norbert, az Oxxo Racing-Axxyss Motorsport pilótája a kamion Európa-bajnokság hétvégén rendezett nürburgringi fordulóján, így tovább növelte az előnyét az összetett pontversenyben.
Negyed század után a kamionverseny jövőre visszatér hazánkba! Szeptember 5-6-án a legrangosabb kamionos sorozat, az Európa-bajnokság versenyeit tartják meg a Hungaroringen.
Kiss Norbert, az Oxxo Energy Truck Race Team pilótája nyerte a kamion Európa-bajnokság idei szezonját, mivel két futamgyőzelmet aratott, egyszer pedig harmadik lett a franciaországi Le Mans-ban még zajló, idényzáró hétvégén.
A MOB tegnapi közgyűlésén elfogadták a Szocsiba utazó csapat összetételét - 16 versenyző biztosan részt vehet a téli játékokon, további hárman még reménykednek -, ujjongtak egy sort, amiért az idén rekordösszegből, 11,6 milliárd forintból gazdálkodhat a szervezet, miközben a problémákról mindenki illedelmesen elfordította a tekintetét. Sem a MOB elleni perről, sem Papp Ildikó esetéről nem esett szó.