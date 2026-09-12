„Itt még a sport sem tiszta”

A MOB tegnapi közgyűlésén elfogadták a Szocsiba utazó csapat összetételét - 16 versenyző biztosan részt vehet a téli játékokon, további hárman még reménykednek -, ujjongtak egy sort, amiért az idén rekordösszegből, 11,6 milliárd forintból gazdálkodhat a szervezet, miközben a problémákról mindenki illedelmesen elfordította a tekintetét. Sem a MOB elleni perről, sem Papp Ildikó esetéről nem esett szó.