Karácsony Gergely szerint heteken belül pénzügyi megállapodást köthet a főváros a kormánnyal

megállapodás;Karácsony Gergely;fővárosi önkormányzat;napirend előtt;tárgyalások;Fővárosi Közgyűlés;pénzügyi nehézségek;Tisza-kormány;

2026-09-25 11:23:00 CEST

A főpolgármester közölte, előrehaladott tárgyalások zajlanak, amelynek része, hogy a jövőben a város anyagi problémái ne ismétlődjenek meg és ne termelődjenek újra.

A főváros jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtipró, konfiskáló jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően, és az előző kormány okozta bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia – jelentette ki Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés pénteki tanácskozásán. Ezt az orvoslást a főpolgármester közlése szerint hamarosan megtehetik, mert ahogy fogalmazott, heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről.

A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és eléggé előrehaladott állapotban vannak – jelezte Budapest vezetője, aki szerint joggal remélhetik azt, hogy heteken belül meg fognak tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026-ot illetően.

Karácsony Gergely hozzátette, reményeik szerint olyan megállapodást tudnak kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg és ne termelődjenek újra.

A jelek szerint nagy fordulat történhetett, ugyanis csaknem két hete a főpolgármester lapunknak adott interjújában még azt mondta, hogy a Magyar-kormányt is beperli a főváros, ha kell. Sőt akkor arról is beszélt, hogy nagyon nagy csattanás lesz az önkormányzatok és a kormány között, ha jövőre nem csökken a szolidaritási hozzájárulás mértéke. Megjegyezte azt is, hogy nagyítóval keresi, de nem találja a kormány által ígért partnerséget.