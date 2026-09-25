Karácsony Gergely szerint heteken belül pénzügyi megállapodást köthet a főváros a kormánnyal

A főváros jelenlegi pénzügyi helyzete a jogtipró, konfiskáló jellegű állami pénzelvonás miatt alakult ki alapvetően, és az előző kormány okozta bajt a jelenlegi kormányzatnak és a fővárosnak kell közösen orvosolnia – jelentette ki Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés pénteki tanácskozásán. Ezt az orvoslást a főpolgármester közlése szerint hamarosan megtehetik, mert ahogy fogalmazott, heteken belül várhatóan megállapodás születik a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről.
A tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak, és eléggé előrehaladott állapotban vannak – jelezte Budapest vezetője, aki szerint joggal remélhetik azt, hogy heteken belül meg fognak tudni állapodni a kormánnyal a főváros pénzügyi problémáinak rendezéséről 2026-ot illetően.Alkotmányellenesnek minősítette az Ab a szolidaritási hozzájárulást
Karácsony Gergely hozzátette, reményeik szerint olyan megállapodást tudnak kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg és ne termelődjenek újra.
A jelek szerint nagy fordulat történhetett, ugyanis csaknem két hete a főpolgármester lapunknak adott interjújában még azt mondta, hogy a Magyar-kormányt is beperli a főváros, ha kell. Sőt akkor arról is beszélt, hogy nagyon nagy csattanás lesz az önkormányzatok és a kormány között, ha jövőre nem csökken a szolidaritási hozzájárulás mértéke. Megjegyezte azt is, hogy nagyítóval keresi, de nem találja a kormány által ígért partnerséget.Kiss Ambrus: Nincs vészforgatókönyv, de a város nem állhat leA Magyar-kormányt is beperli a főváros, ha kell – Interjú Karácsony Gergely főpolgármesterrel