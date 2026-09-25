Verstappen volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen

Forma-1;Max Verstappen;Azeri Nagydíj;George Russell;

2026-09-25 11:59:00 CEST

Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnoka volt a leggyorsabb az Azeri Nagydíj harmadik szabadedzésén. Az időmérő 14 órakor veszi majd kezdetét.

Rendkívül szoros csatát hozott a Forma-1-es Azeri Nagydíj harmadik szabadedzése, ugyanis a három leggyorsabb pilótát alig több mint egy tized választotta el egymástól. A csütörtöki mindkét szabadedzést megnyerő George Russell (Mercedes) ezúttal is sokáig az élen állt, azonban a hatvan perces tréning végén Max Verstappen gyorsabb kört autózott.

A holland 1:43.922 perces időeredménnyel zárt az élen, ami hat tizeddel marad el Russell tegnapi leggyorsabb körétől. A pénteki szabadedzésen Lewis Hamilton (Ferrari) lett a harmadik, a hétszeres világbajnok azonban aligha lehet bizakodó. Utolsó körében három előtte haladó autó szélárnyékéban tudott javítani, a maranellói istálló autóinak nyers tempója jócskán elmarad az éllovasokétól.

Folytatás 14 órakor az időmérőedzéssel, a szombati futam pedig majd 13 órakor veszi kezdetét.

Harmadik szabadedzés (az élcsoport):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:43.922 perc

2. George Russell (brit, Mercedes) 1:44.021

3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:44.033

4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:44.273

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:44.544

6. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:44.637