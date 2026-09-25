Verstappen volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen

Rendkívül szoros csatát hozott a Forma-1-es Azeri Nagydíj harmadik szabadedzése, ugyanis a három leggyorsabb pilótát alig több mint egy tized választotta el egymástól. A csütörtöki mindkét szabadedzést megnyerő George Russell (Mercedes) ezúttal is sokáig az élen állt, azonban a hatvan perces tréning végén Max Verstappen gyorsabb kört autózott.Nemzeti emléknap miatt szombaton rendezik a Forma-1-es Azeri Nagydíjat
A holland 1:43.922 perces időeredménnyel zárt az élen, ami hat tizeddel marad el Russell tegnapi leggyorsabb körétől. A pénteki szabadedzésen Lewis Hamilton (Ferrari) lett a harmadik, a hétszeres világbajnok azonban aligha lehet bizakodó. Utolsó körében három előtte haladó autó szélárnyékéban tudott javítani, a maranellói istálló autóinak nyers tempója jócskán elmarad az éllovasokétól.
Folytatás 14 órakor az időmérőedzéssel, a szombati futam pedig majd 13 órakor veszi kezdetét.
Harmadik szabadedzés (az élcsoport):
1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:43.922 perc
2. George Russell (brit, Mercedes) 1:44.021
3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:44.033
4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:44.273
5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:44.544
6. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:44.637