Dermesztő augusztusi adatok: csaknem felannyi gyermek született Magyaroroszágon, mint ahányan meghaltak

Fidesz;növekedés;halálozás;népességcsökkenés;házasságkötés;KSH adatok;gyermekszületés;Magyar Péter;Tisza-kormány;

2026-09-25 13:50:00 CEST

A népességfogyás megállíthatatlannak tűnik az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest is. A születések száma mellett a házasságkötéseké szintén csökkent, míg a halálozásé nőtt. Magyar Péter attól tart, a tragikus adatokért a Fidesz személy szerint őt teszi majd felelőssé.

Az előzetes adatok szerint 2026 augusztusában 5922 gyermek született, és 9452 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12 százalékkal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9 százalékkal magasabb volt – írja az Economx a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján. Az augusztusi hőhullámok idején mért dermesztő adatok az egy évvel azelőttiekhez képest számok szerint még megdöbbentőbbek: a gyermekszületéseké 475-tel csökkent, házasságra 739-cel kevesebben léptek, viszont 87-tel többen haltak meg.

A többi adat sem kedvező: ezer lakosra 7,4 élveszületés és 11,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb, míg a halálozási arányszám 0,2 ezrelékponttal magasabb volt, mint 2025 augusztusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal, 4,4 főre nőtt. Ezer lakosra 7,0 házasságkötés jutott, 0,9 ezrelékponttal kevesebb, mint az előző év augusztusában – olvasható a cikkben.

Ha 2026 eddig eltelt, egészében mérhető időszakát nézzük, januártól augusztusig 46 497 gyermek jött világra, 3,5 százalékkal, 1663-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január–márciusban 3,4, május–augusztusban 4,7 százalékkal kisebb, míg áprilisban 1, százalékkal nagyobb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban. Ezer 15–49 éves nőre 34,7 élveszületés jutott, 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, ez egy évvel korábban 1,31 volt.

Idén az első nyolc hónapban 81 397-en haltak meg, 2,6 százalékkal, 2137-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 6,9, májusban 0,9 százalékkal kevesebben, míg áprilisban 1,7, június–augusztusban 0,8 százalékkal többen hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban. Így számolva a természetes fogyás egy hajszállal javult: a születések és a halálozások egyenlege 34 900 fő volt, 1,3 százalékkal kevesebb az előző évi 35 374 főnél.

Az adatokat látva Magyar Péter is elszörnyülködött, de mindjárt le is fordította azokat a politika nyelvére. „Idén augusztusban jelentősen kevesebb gyermek született Magyarországon, mint tavaly. Gondolom a Fidesz hamarosan kiáll, és megmagyarázza, hogy ezért nem ők a felelősek, hanem a négy hónapos TISZA-kormány. Sőt személy szerint én” – posztolta Facebook-oldalán a miniszterelnök.

Amint azt néhány napja a Népszava megírta, a termékenység csökkenése nem csak hazánkat sújtja, egyre szélesebb globális jelenség. Az OECD legfrissebb összesítése szerint 2024-ben Izrael kivételével valamennyi tagállamban a nagyjából 2,1-es reprodukciós szint alatt maradt az egy nőre jutó gyermekek száma. Az ENSZ adatai szerint a világ országainak és területeinek több mint felében ugyanez a helyzet. A folyamat a fejlett Európán és Kelet-Ázsián túl Latin-Amerika, a Közel-Kelet és Dél-Ázsia számos államát is elérte, ezért az öregedés és a későbbi népességfogyás egyre több kormány gazdaságpolitikájának központi kérdésévé válik.