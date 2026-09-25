A népességfogyás megállíthatatlannak tűnik az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest is. A születések száma mellett a házasságkötéseké szintén csökkent, míg a halálozásé nőtt. Magyar Péter attól tart, a tragikus adatokért a Fidesz személy szerint őt teszi majd felelőssé.
A magyar népesség gyorsuló ütemben csökken, és ebben az utóbbi évek kormányzati intézkedései sem hoztak jelentős változást.
Az elszegényedés mértékét mutatja, hogy a KSH szerint 2010-ben 26 ezer, 2019-ben pedig már majdnem 270 ezer idős ember tartozott a legalacsonyabb jövedelmi tizedbe.
Augusztusban a hazai iparban folytatódott a kilábalás a válságból – ám az elemzők egyre inkább tartanak a második hullámtól.
A magyar háztartások 41,5 százaléka a létminimum alatt élt 2015-ben. A megdöbbentő adatot a Policy Agenda kutatói hozták nyilvánosságra, miután a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavaly nyáron bejelentette, 25 év után nem folytatja a társadalmi fejlődés dinamikáját jelző számítások elvégzését.
Habár a minisztérium az első tíz hónapot elemezve 8 százalékos emelkedésre hívja fel a figyelmet az ipari termelés tekintetében, az elmúlt három hónapot elemezve mégis csökkenő tendenciát észlelhetünk.
Májusban -0,1 százalékos volt az éves infláció a KSH szerda reggeli közlése szerint. A piac előzetesen azt várta, hogy az áprilisi 0,1 százalékos defláció után visszatér az árindex a pozitív tartományba, és 0,1 százalék lesz a pénzromlás üteme. Ehhez képest tehát a mutató stagnálása újra meglepetés a várakozásokhoz képest – írják a Portfolio.hu elemzői.
A múlt év második felétől jelentősen javította a kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó adatokat szerdán kiadott jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).