Defláció közelében az ország

Májusban -0,1 százalékos volt az éves infláció a KSH szerda reggeli közlése szerint. A piac előzetesen azt várta, hogy az áprilisi 0,1 százalékos defláció után visszatér az árindex a pozitív tartományba, és 0,1 százalék lesz a pénzromlás üteme. Ehhez képest tehát a mutató stagnálása újra meglepetés a várakozásokhoz képest – írják a Portfolio.hu elemzői.