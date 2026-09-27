Trifonov, Kholodenko és egy egész napos Liszt-maraton a Cziffra Fesztivál új évadában

zene;Balázs János;Cziffra Fesztivál;Daniil Trifonov;Vadym Kholodenko;

2026-09-27 08:52:00 CEST

Daniil Trifonov és Vadym Kholodenko is Budapesten ad zongoraestet a Cziffra Fesztivál 2026/2027-es évadában, Balázs János pedig egyetlen nap alatt három koncerten játszik Liszt-műveket a Zeneakadémián. A fesztivál New Yorkban, Londonban, Luxemburgban és Brüsszelben is rendez programokat, 2027-ben pedig Beethoven halálának 200. és Kálmán Imre születésének 145. évfordulójáról is megemlékezik.

Budapest mellett New Yorkban, Londonban, Luxemburgban és Brüsszelben is rendez koncerteket a Cziffra Fesztivál a 2026/2027-es évadában. A külföldi programsorozat október 14-én indul a Philharmonie Luxembourg kamaratermében Balázs János A zene szabadsága című estjével, amelyen Chopin-, Wagner–Liszt-, Liszt- és Ravel-művek szerepelnek. Október 22-én Brüsszelben Szőcs Henrik, a fesztivál Tehetség-díjasa ad koncertet.

Balázs János november 16-án a New York-i Carnegie Hall Zankel termében lép fel Hommage à Cziffra című szólóestjével. Schumann, Liszt, Chopin és Ravel művei szerepelnek a programon. A fesztivál tavasszal Londonban folytatja külföldi sorozatát: március 3-án a Cadogan Hallban Balázs János a Royal Philharmonic Orchestra szólistája lesz, Emilia Hoving vezényletével. Liszt II. magyar rapszódiája, Magyar fantáziája és Haláltánca mellett Kodály Háry János-szvitjének részletei és Bartók Táncszvitje hangzik el.

Az évad egyik legnagyobb vállalása november 8-án vár Balázs Jánosra a Zeneakadémián.

A Nagy Liszt Maraton három, 11, 15 és 19 órakor kezdődő hangversenyén egyetlen nap alatt szólal meg a 19 magyar rapszódia, a 12 transzcendens etűd, a hat Paganini-etűd és a h-moll szonáta, további Liszt-művek mellett.

A maratont kiállítások, filmvetítések és zeneakadémiai programok egészítik ki.

Cziffra György november 5-i, 105. születési évfordulóján a Magyar Zene Házában rendeznek emlékestet. Az Ágyúk és virágok című önéletrajzból Halász Judit és Hegedűs D. Géza olvas fel részleteket, Cziffra repertoárjából pedig Érdi Tamás és Farkas Gábor játszik. Az esten Vásáry Tamás emléke előtt is tisztelegnek. November 9-én Angyalföldön Friderikusz Péter, Szüts Apor és Winkler Barna Áron, a fesztivál korábbi díjazottjai lépnek fel.

A 2027-es budapesti program két nemzetközi zongoristával folytatódik. Február 21-én a Pesti Vigadóban az ukrán Vadym Kholodenko, a 2013-as Van Cliburn Nemzetközi Zongoraverseny győztese ad szólóestet. Beethoven Waldstein- és Pathétique-szonátája után Mozart Requiemje hangzik el Karl Klindworth zongoraátiratában.

Április 18-án Daniil Trifonov ad koncertet a Zeneakadémia Nagytermében. A 2011-es Csajkovszkij-verseny győztesének műsorán Händel E-dúr szvitje, Stravinsky zongoraszonátája és Schubert Wanderer-fantáziája mellett latin-amerikai szerzők művei és saját Tangója is szerepel. A 36 éves zongoraművész budapesti hangversenye egy európai turné része lesz.

A fesztivál a 2027-es évfordulókhoz is kapcsolódik. Beethoven halálának 200. évfordulóján, február 28-án a Zeneakadémián Keller András vezényli a Concerto Budapestet. Balázs János az V., „Emperor” zongoraverseny szólistája lesz, az est második felében pedig a IX. szimfónia hangzik el a Nemzeti Énekkar közreműködésével.

Egy nappal korábban Kálmán Imre születésének 145. évfordulójára készül a ZongOperett című produkció Miklósa Erika, Horváth István, Balázs János és Lackfi János közreműködésével. A fesztivál ezen kívül a klasszikus zene és a jazz találkozására épülő Beethoven-programot, Chopin összes etűdjét megszólaltató koncertet, cimbalomestet, jazzprogramokat, valamint fiatal művészek hangversenyeit is műsorra tűzi.

A társművészetek felé nyitó rendezvények között szerepel a Mesterséges vs. természetes intelligencia című beszélgetés is, amelyen Prószéky Gábor, Péterfy Bori és Balázs János vesz részt Gundel Takács Gábor vezetésével. Az évadhoz mesterkurzusok, kiállítások, filmvetítések és családi programok is kapcsolódnak.