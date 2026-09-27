Daniil Trifonov és Vadym Kholodenko is Budapesten ad zongoraestet a Cziffra Fesztivál 2026/2027-es évadában, Balázs János pedig egyetlen nap alatt három koncerten játszik Liszt-műveket a Zeneakadémián. A fesztivál New Yorkban, Londonban, Luxemburgban és Brüsszelben is rendez programokat, 2027-ben pedig Beethoven halálának 200. és Kálmán Imre születésének 145. évfordulójáról is megemlékezik.
Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel a közelmúltban itthon, Olaszországban és Amerikában adott szólóestjeiről, a klasszikus zenei rögtönzés hagyományát újraértelmező hangverseny-koncepciójáról, valamint a tízéves Cziffra Fesztivál eddigi útjáról és jövőjéről beszélgettünk.
A tokaji térség fontos kulturális vonzereje volt évtizedekig a Zempléni Fesztivál, amely anyagi források híján idén majdnem elmaradt. Végül megmenekült, és a gazdag program azt mutatja, szükség is van rá.
Ma kezdődik és vasárnap estig tart a II. Cziffra György Fesztivál, amelynek célja a legendás zongoraművész örökségének méltó ápolása, megismertetése a fiatalok körében. Az idei programsorozatnak a MOM Kulturális Központ mellett már a Zeneakadémia is otthont ad. Balázs János, a fesztivál művészeti vezetője a Népszava kérdésére egészen 2021-ig felvázolta ambiciózus terveit.
Balázs János Liszt- és Junior príma-díjas zongoraművész, aki több rangos nemzetközi versenyen is első lett, a Bóta Café vendége október 26-án, szerda este 9 órától, a FIX Tévében.
Lajkó Félix, az itthon és külföldön mind szélesebb körben elismert – legutóbb Vajdasági Magyar Művészeti Díjjal kitüntetett – hegedűművész-zeneszerző különleges koncertsorozattal zárja az idei és nyitja a jövő évet. Balázs János zongoraművésszel duóban, a Budafoki Dohnányi Zenekar társaságában szimfonikus kísérettel, Szegeden népzenei együttesével, a Zeneakadémián pedig szólóesten lép színpadra. Új produkcióiról, terveiről, műfaji határokat nem ismerő zenéjéről kérdeztük.
A Cziffra György Fesztivál egy februárban tartandó koncertsorozatból és mesterkurzusból, a 2016/2017-es évad első felében rendezendő Országos Cziffra György Zenei Versenyből, valamint kiállításokból és gyerekprogramokból épül fel, emellett egy különleges édesség, a Cziffra-szelet is megszületett ebből az alkalomból - hangzott el a fesztivált beharangozó sajtótájékoztatón.