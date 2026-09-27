Cziffra György Fesztivált alapított a zongoraművész

A Cziffra György Fesztivál egy februárban tartandó koncertsorozatból és mesterkurzusból, a 2016/2017-es évad első felében rendezendő Országos Cziffra György Zenei Versenyből, valamint kiállításokból és gyerekprogramokból épül fel, emellett egy különleges édesség, a Cziffra-szelet is megszületett ebből az alkalomból - hangzott el a fesztivált beharangozó sajtótájékoztatón.