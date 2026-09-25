Forma-1: Russell hatalmas előnnyel nyerte az időmérőt Bakuban

Nagyon szoros versengést hozott a harmadik szabadedzés, az időmérőn viszont nem volt kérdés, hogy Goerge Russell, a Mercedes brit pilótája indulhat majd az élről. A második helyért annál nagyobb csata alakult ki azután, hogy a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli már az időmérő első szakaszában összetörte az autóját. A 20 éves olasz csupán a 16. helyről rajtolhat majd.
A második rajtpozíciót Charles Leclerc (Ferrari) szerezte meg, akinek 84 század lemaradása volt Russell-lel szemben. A monacói ugyanakkor egyetlen ezreddel utasította maga mögé a harmadik Oscar Piastrit (McLaren).Nemzeti emléknap miatt szombaton rendezik a Forma-1-es Azeri Nagydíjat
A negyedik kisebb meglepetésre a sérülése miatt több futamot is kihagyó és Bakuban visszatérő Isack Hadjar (Red Bull) lett. Mögötte a címvédő Lando Norris (McLaren) lemaradása több mint egy másodperc volt Russellhez képest. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Ferrari) a hatodik pozíciót szerezte meg, a négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) a nyolcadik helyről rajtolhat majd.
Az 51 körös Azeri Nagydíj szombaton 13 órakor kezdődik. A versenyt azért nem vasárnap rendezik, mert szeptember 27. Azerbajdzsánban nemzeti ünnep.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
3. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
4. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
5. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
6. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
7. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Esteban Ocon (francia, Haas)
8. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
9. sor:
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
10. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
11. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)