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Forma-1: Russell hatalmas előnnyel nyerte az időmérőt Bakuban

George Russell, a Mercedes brit pilótája nyolc tized előnnyel nyerte az Azeri Nagydíj pénteki időmérőjét. Csapattársa, a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli még a Q1-ben összetörte az autóját. A második Charles Leclerc viszont egyetlen ezreddel utasította maga mögé Oscar Piastrit.

Nagyon szoros versengést hozott a harmadik szabadedzés, az időmérőn viszont nem volt kérdés, hogy Goerge Russell, a Mercedes brit pilótája indulhat majd az élről. A második helyért annál nagyobb csata alakult ki azután, hogy a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli már az időmérő első szakaszában összetörte az autóját. A 20 éves olasz csupán a 16. helyről rajtolhat majd.

A második rajtpozíciót Charles Leclerc (Ferrari) szerezte meg, akinek 84 század lemaradása volt Russell-lel szemben. A monacói ugyanakkor egyetlen ezreddel utasította maga mögé a harmadik Oscar Piastrit (McLaren).

A negyedik kisebb meglepetésre a sérülése miatt több futamot is kihagyó és Bakuban visszatérő Isack Hadjar (Red Bull) lett. Mögötte a címvédő Lando Norris (McLaren) lemaradása több mint egy másodperc volt Russellhez képest. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Ferrari) a hatodik pozíciót szerezte meg, a négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) a nyolcadik helyről rajtolhat majd.

Az 51 körös Azeri Nagydíj szombaton 13 órakor kezdődik. A versenyt azért nem vasárnap rendezik, mert szeptember 27. Azerbajdzsánban nemzeti ünnep.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

2. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

3. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

4. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

5. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

6. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

7. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Esteban Ocon (francia, Haas)

8. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

9. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

Nico Hülkenberg (német, Audi)

10. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

11. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

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