Hann Endre: Egyre többen ismerték fel, hogy a NER-nek része volt a korrupció

korrupció;Medián; NER;Orbán-rendszer;Hann Endre;

2026-09-25 16:41:00 CEST

A Medián felmérésében a válaszadók 70 százaléka rendszerszerűen szervezett jelenségnek tartja a korrupciót, míg 20 százalék inkább egyedi politikusi vagy személyes akciókat lát mögötte.

A 2026-os választás eredményében nagy szerepet játszott, hogy egyre többen tekintettek a korrupcióra a politikai rendszer részeként - erről beszélt a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezetője a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában.

Hann Endre úgy fogalmazott, egyre többen ismerték fel a választás előtt, hogy Magyarországon a korrupció nem valamiféle anomália, hanem magának a rendszernek a része. A Medián felmérésében tízből hét választó úgy ítélte meg, hogy a korrupció felülről, központilag és rendszerszerűen szervezett volt a NER idején. A válaszadók 60 százaléka nagyon nagy, további 15 százaléka nagymértékű pénzügyi visszaéléseket tartott jellemzőnek az Orbán-kormányra. A 30 év alattiaknál 82, a 65 év felettieknél 46 százalék mondta azt, hogy nagyon nagy mértékűek voltak a visszaélések.

A kutatóintézet korábban azt is vizsgálta, milyen, a nyilvánosságban használt megnevezéssel írják le leginkább a választók a politikai rendszert. Hann Endre közölte, a választás után látványosan nőtt azok aránya, akik a „maffiaállam” kifejezést tartják találónak az Orbán-rendszerre. A változás már korábban elkezdődött, de a választás után gyorsult fel.

A rendszerszintű korrupció megítélésében erős politikai különbség látszik. A Tisza-szavazóknál jóval magasabb azok aránya, akik szervezett jelenségként tekintenek rá, ugyanakkor a Fidesz jelenlegi szavazóinak 29 százaléka is ezt az álláspontot osztja.

A fogalom korábbi elterjedéséről szólva Magyar Bálint szerepére is kitért. Magyar Bálint már a 2000-es évek elején rendszerszintű korrupcióról és „maffiaállamról” beszélt, ebben játszott szerepét pedig Hann Endre jelentősnek nevezte.