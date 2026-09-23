Medián: Kicsit visszaesett a Tisza támogatottsága, de így is stabilan őrzi előnyét

Fidesz;felmérés;Medián;pártpreferencia;Tisza Párt;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-09-23 06:51:00 CEST

A felmérés a közhangulat kisebb romlását is mutatja, ugyanakkor a megkérdezettek 60 százaléka továbbra is úgy látja, hogy jó irányba mennek a dolgok az országban.

Egy most vasárnapi választáson a teljes népesség 54 százaléka szavazna a Tisza Pártra, 22 százaléka pedig a Fideszre – derül ki a HVG számára készített legfrissebb Medián-felmérésből.

A választani tudók és a részvételüket biztosra mondók körében a Tisza támogatottsága közel kétharmados, a Fideszé valamivel meghaladja az egynegyedet. A Mi Hazánk 7-8 százalékot érne el.

A júliusi mérés óta a Tisza a teljes népességben 3 százalékpontot veszített, miközben a Fidesz-KDNP támogatottsága ugyanennyivel nőtt. A Tisza április végi csúcsához képest ez 7 százalékpontos csökkenés a teljes népességben és 9 százalékpontos a biztos szavazóknál. A HVG értelmezése szerint ezúttal nem a kisebb pártok vagy a bizonytalanok gyarapodtak a Tisza visszaesésével párhuzamosan, hanem a Fidesz támogatottsága nőtt.

A felmérés a közhangulat kisebb romlását is mutatja, ugyanakkor a megkérdezettek 60 százaléka továbbra is úgy látja, hogy jó irányba mennek a dolgok az országban. A politikai érdeklődés mérséklődött: 2026-ban először 40 százalék alá került azok aránya, akik nagyon érdeklődnek a politika iránt.

A kutatás Unger Anna kinevezésére is kitért. A válaszadók többsége alkalmasnak tartja őt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetésére, kinevezését pedig az emberek negyede ellenzi. A Tisza szavazóinak háromnegyede bízik az alkalmasságában, 9 százalékuknak van problémája az elnökkel.