A kérdésre már a Tisza-kormány Belügyminisztériuma is megtagadta a választ. A Ferencváros Torna Club fideszes elnöke korábban azt állította, hogy az állami támogatás minden fillérje náluk van, de hogy milyen formában, azt ő sem mondta el.
Egyéb tájékoztatást az állásáról egyelőre nem adtak.
A 25 milliárdos beruházást 2020-ra kellett volna befejezni, azonban még mostanra sem készült el. A rendőrséghez hűtlen kezelés gyanúja miatt érkezett bejelentés, amelynek tartalmát vizsgálják.
A főpolgármester szerint ebben a körben tájépítészeti ötleteket várnak a város legnagyobb zöldfelületi rehabilitációjához.
A 2022-es Európa-bajnokság hipercsarnokának tervezője – közbeszerzési pályázaton kívül – gigadíjra számíthat a költségvetésből.
Tízmilliárdból épülhetnek jövőre sportlétesítmények Fradiváros néven a Népligetben. De arról, hogy mi lesz a parkkal, a fákkal, keveset tudni - írja a hvg.hu.