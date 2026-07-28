Mire költötte a Kubatov Gábor vezette FTC a Fradivárosra adott 25 milliárd forintot?

A kérdésre már a Tisza-kormány Belügyminisztériuma is megtagadta a választ. A Ferencváros Torna Club fideszes elnöke korábban azt állította, hogy az állami támogatás minden fillérje náluk van, de hogy milyen formában, azt ő sem mondta el.