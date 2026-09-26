Magyarország is felveszi a harcot a bálnavadászat ellen

bálnavadászat;bálnák;Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság;

2026-09-26 06:17:00 CEST

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter dönt a tagok személyéről.

Magyarország kormánya is részt vesz a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság ülésein - derül egy, a Magyar Közlönyben péntek esti miniszterelnöki rendeletből.

A bizottság a Bálnavadászat Szabályozásáról szóló Nemzetközi Egyezmény döntéshozó szerve.

A döntés Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és a Orbán Anita külügyminiszter előterjesztése alapján született. A határozat felhatalmazza a természetvédelemért felelős minisztert arra, hogy a magyar küldöttség tagjait esetenként kijelölje, ehhez azonban a külpolitikáért felelős miniszter egyetértése is szükséges.

Az adott ülésen való részvételhez szükséges meghatalmazási okirat kiadása a külpolitikáért felelős miniszter feladata lesz, amelyet az ülés előtt kell kiadnia.