Daniel Kraus: Bálnahullás (részlet)

Jónás könyve parafrázis, apa-fiú regény, és kiállás a környezetvédelemért – címszavakban így jellemezhető az Oscar-díjas A víz érintése írójának legújabb könyve, amely az Agave Könyvek gondozásában jelent meg magyarul a héten. Jay Gardiner a lehetetlenre vállalkozik: meg akarja találni apja holttestének maradványait az Atlanti-óceánban Monastery Beach partjainál. Ám Jay hamarosan egy óriáskalmár csápjai között találja magát, mely egyenesen magával rántja egy huszonnégy méteres, hatvantonnás ámbráscet szájába. Csupán egyetlen órája marad a menekülésre – egy óra, hogy legyőzze saját belső démonait, és kiszabaduljon a bálna gyomrából, mielőtt elfogyna az oxigénje.