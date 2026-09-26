Gajdos László élő környezetért felelős miniszter dönt a tagok személyéről.
A nem emberi intelligencia felderítéséről évek óta folytatott kutatómunka meglepő eredményhez vezetett: egy tengeri emlős kommunikációja mind máig titkokat rejt számunkra.
Jónás könyve parafrázis, apa-fiú regény, és kiállás a környezetvédelemért – címszavakban így jellemezhető az Oscar-díjas A víz érintése írójának legújabb könyve, amely az Agave Könyvek gondozásában jelent meg magyarul a héten. Jay Gardiner a lehetetlenre vállalkozik: meg akarja találni apja holttestének maradványait az Atlanti-óceánban Monastery Beach partjainál. Ám Jay hamarosan egy óriáskalmár csápjai között találja magát, mely egyenesen magával rántja egy huszonnégy méteres, hatvantonnás ámbráscet szájába. Csupán egyetlen órája marad a menekülésre – egy óra, hogy legyőzze saját belső démonait, és kiszabaduljon a bálna gyomrából, mielőtt elfogyna az oxigénje.
Cselekednünk kell, hogy megvédjük ezeket a csodálatos teremtményeket, mielőtt túl késő lenne – mondta a maorik királya.
A partra vetődő és onnan a vízbe visszakerülni nem tudó delfinek, cetek rejtélye régóta foglalkoztatja a kutatókat, de adekvát válasz még született.
Június elején Takarító férfi címmel jelent meg Kun Árpád északi trilógiájának zárókötete. Miközben az idősek mellett házi kisegítőként dolgozó főszereplő Medárdus alvászavarai miatt folyton álom és ébrenlét határán egyensúlyoz, egy különös francia-haiti férfi barátsága egészen a Karib-térségig sodorja. Új regénye kapcsán a bálnákról, az önéletrajziságról, a Magyar–Haiti Tor Ulven Társaságról és a fizikai munkáról beszélgettünk a József Attila- és Aegon-díjas szerzővel.
Hiába az amerikai sebességkorlátozás az Atlanti-óceánon, a külföldi teherhajók jellemzően megszegik az előírásokat.
A jelenlegi fiatal generáció 14 helyett csak 13 méteres és soványabb is a déli rokonokhoz képest.
Azt nem tudni, mikor lép életbe a törvény, amely a tudományos célú vadászattal kivételt tesz.
Egymás iránti vonzalmukat és párosodásra való készségüket fejezhették ki az állatok így a kutatók szerint.
Egyelőre nem tudják a kutatók, hogy a vándorút 2018-2019-es kimaradása eseti jellegű vagy a sarkvidéki jég olvadása miatt új korszak kezdetét jelzi.
Egy új vizsgálat szerint jóval nagyobb veszélyt jelent a bálnákra a halászat, mint eddig hitték.
Állatvédők aggódnak, hogy a hadihajók hangja árthat a kacsacsőrű ceteknek, amelyek nagyon érzékenyek a víz alatti zajokra.
Két hatalmas barázdásbálna bukkant fel Horvátországban, Mali Losinj partjainál - közölte a horvát Kékvilág Tengerkutatási Intézet hétfőn, amelynek munkatársai két órán át figyelhették meg a nagy termetű állatokat.
Úgynevezett bálnákkal is bővítik hamarosan a mentők eszközparkját - derült ki a Népszava birtokába került kormányelőterjesztésből, mely több, időzítésében kissé kampányízű intézkedést hozna a mentőszolgálat életébe. A helyzet súlyosságát jelezheti, hogy bálnának a 150 kilogrammnál súlyosabb emberek szállítására is alkalmas autókat nevezik, most ebből egyetlen van az országban, de egy éve az is a szerelőműhelyben áll.
Nyílt levélben kérte Vlagyimir Putyint a hollywoodi filmsztár, hogy tiltsa meg az áthaladást az Északkeleti-átjárón egy védett bálnafaj húsát szállító Winter Bay nevű hajónak – jelentette internetes oldalán az RIA Novosztyi hírügynökség.