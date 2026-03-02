Az évszádos tradíciók, vagy egy faj megmentése fontosabb? Újra tudjuk-e gondolni helyünket a világban, mielőtt még egy faj tűnik el nyomtalanul? Izlandon jártam, ahol közelről figyelhettem meg a csodálatos atlanti lundákat, amiket sokan most is inkább csak a tányérjukon látnának. A lundáknak még van esélye, ha Izland egyes természeti kincseinek már nem is. Néhány hete beomlott és így az óceáné lett az egyik legismertebb partszakasz, többé már nem látogathatók a híres bazaltoszlopok.
A jégtáblák között vadorzó bálnavadászok elleni vakmerő kiállás a fiatalok többsége számára megmarad a csodált regény- vagy híradóhősök szintjén. Kristóf Veronikát keményebb fából faragták. Egy húsz évvel ezelőtti dokumentumfilm hatására, és a család élénk tiltakozása ellenére kivette a szabadságát, nyakába vette a világot, és csatlakozott a Sea Shepherd csapatához. Hét antarktiszi bálnavédelmi kampány újságíró-vegán szakács önkénteseként nézett szembe a veszéllyel. A delfináriummal, a tejiparral és a disznóvágással szemben sem megbocsátóbb.
A bálnavadászati tilalom 1966-os bevezetésekor már igazi ritkaságnak számított egy-egy példány észlelése a Déli-óceánban. Most 23 nap alatt 55-öt számoltak össze a valaha élt legnagyobb testű állatból.
A több évtizedes múltra visszatekintő „vadászaton” a delfineket és kisebb bálnákat egy öbölbe terelik a halászok, majd hálóval elzárják a menekülési útvonalat. Az állatvédők szerint különösen kegyetlen módszerrel a tengeri emlősök haláltusája akár 30 percig is eltarthat.
Zsákmányával, egy nyolcméteres csukabálnával tért vissza Kusiro kikötőjébe hétfőn az első japán hajó, amely három évtized után vállaltan kereskedelmi céllal vadászott bálnára. A parton nyomban feltrancsírozták az állatot. A véres képsor világszerte bekerült a híradókba, a jóérzésű tévénézők felháborodtak, aztán gyorsan napirendre is tértek fölötte. A japánok álszentnek tartják a bírálatokat.
Öt kisebb hajó hagyta el kikötőjét hétfőn, az év végéig kitűzött kvóta 227 bálna.
Környezetvédők, a szórakoztatóipar sztárjai nyílt levélben követelték Abe Sindzo japán kormányfőtől, hogy hazája másítsa meg döntését a kereskedelmi célú bálnavadászat felújításáról, mivel az "egy kegyetlen, ódon tevékenység, amelynek semmi helye a 21. században".
Mivel évtizedekig eredménytelenül próbálta átvinni érdekeit a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottságban (IWC), szerdán hivatalosan is bejelentették, hogy kilépnek a testületből. A japán kabinet főtitkára szerint a bizottság kompromisszum-képtelensége miatt döntöttek így.
Japán bejelentette, majdnem két év után felújítja a bálnavadászatot az Antarktisz térségében. Tokió íly módon szembemegy a hágai Nemzetközi Bíróság 2014 márciusában hozott ítéletével, amely a bálnavadászat beszüntetésére szólította fel a távol-keleti szigetországot.