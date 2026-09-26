Nem rablók, hanem az őt hajléktalannak néző társasházi lakó miatt tört el az MTK-kapus lába

MTK;hajléktalanok;társasház;tévedés;lakótársak;lábtörés;Demjén Patrik;

2026-09-26 10:49:00 CEST

A mérges szomszéd a lépcsőházba rendszeresen betévedő, a szemetes ajtaját feszegető személyek egyikének vélte a sportolót, akit számon is kért a félhomályban. Sajnálja a történteket, de a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást.

A sajnálatos baleset miattam történt – vette észre a Blikk annak a férfinak a bejegyzését az egyik közösségi oldalon, aki az MTK Budapest kapusának, Demjén Patriknak a társasházi lakótársa. Posztjából kiderült, hogy nem rablók elől menekült a sportoló, és botlott meg, esett el a lépcsőn lefutva – ahogy arról az első információk nyomán lapunk is beszámolt –, hanem gyakorlatilag a szomszédja próbálta elzavarni őt a lépcsőházból, mert hajléktalannak nézte. A baleset következményeként az NB I-es csapat hálóőre lábközépcsont-törést szenvedett, az ügyben rendőrségi eljárás indult.

A Blikk először azt írta, hogy ketten akarták kirabolni Demjént a liftben. A lap informátora úgy tudta, onnan sikerült elmenekülnie, akkor sérült meg, amikor a lépcsőn lefutva megbotlott és elesett. A baleset valóban így történt, de annak okozója a bejegyzésében leírta az előzményeket. – „Egyeztettem egy itt lakóval, hogy van bent a házban egy illetéktelen a házban. Sokan tudjátok az ismert problémákat, hogy vannak személyek, akik ajtók nyitogatását próbálják, szeméttárolóba szemetet dobálnak szét... Benéztem a tárolóba,sehol senki, amikor jött egy akkor számomra ismeretlen személy. Feltettem neki a kérdést, hogy itt laksz? Azt mondta igen” – idézte fel a történteket a férfi, bizonygatva, hogy ő senkit nem akart bántani, eddig sem tett ilyet.

A hálóőr sportpályán kívüli súlyos sérülését a fővárosi klub pénteken közleményben erősítette meg, azonban hozzátették, hogy „a folyamatban lévő nyomozásra tekintettel az eset körülményeiről jelenleg nem áll módunkban további tájékoztatást adni”. A Blikk megkeresésére a BRFK azt közölte, hogy „2026. szeptember 22-én a Szabolcs utcába kértek rendőri intézkedést, ahonnan a rendőrök előállítottak egy férfit; garázdaság gyanúja miatt indult eljárás”. A gyanúsított arról is írt, hogy másnap elment Patrikhoz, és sajnálatát fejezte ki, mert a félhomályban nem ismerte fel, és nem is akarta bántani, csak, ahogy fogalmazott, kikísérni.