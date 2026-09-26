Kivel ultizhat Polt Péter a balatonfüredi luxustársasházban?

Milliárdos üzletemberekkel, köztük jászsági menőkkel vagy a Közgépnek dolgozó vállalkozóval pihenheti ki magát a Balaton-parton, az Orbán Viktor által a NER legfontosabb pillérének mondott embere, Polt Péter legfőbb ügyész. Aki akár Kisteleki István sportvezetővel is eldiskurálhat a társasházhoz tartozó wellness-részlegben, míg neje, Polt-Palásthy Marianna a Simicska-cég vezérigazgatójának a lányával is összebarátkozhat a balatonfüredi apartmanház által nyújtott szolgáltatások kipróbálása közben - írja az Átlátszó a Bemutatjuk Polt Péter új lakótársait a balatonfüredi luxustársasházban c. cikkben.