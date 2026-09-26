Forma-1: két tizedmásodperc döntött a győzelemről az Azeri Nagydíjon

Forma-1;Mercedes;Max Verstappen;Azeri Nagydíj;George Russell;

2026-09-26 15:42:00 CEST

George Russell, a Mercedes brit pilótája nyerte a szombati Azeri Nagydíjat. A győzelemről szoros csatában lemaradó Max Verstappen (Red Bull) lett a második, míg csapattársa, Isack Hadjar harmadikként zárt.

George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte szombaton a Forma-1-es Azeri Nagydíjat Bakuban, rajt-cél sikerével pedig 15 pontot faragott az összetettben élen álló csapattársával, Andrea Kimi Antonellivel szemben.

„Nagyon jó érzés lesz újra felállni a dobogó legfelső fokára. Ez a hétvége valóban jól alakult a számomra. A futamon sikerült felépítenem egy jelentősebb előnyt, amit elveszítettem a biztonsági autós szakaszban. Kicsit új vezetési stílust vettem fel, elkezdtem magamat újraépíteni. Szeretnék minden versenyt megnyerni, de csak magamra koncentrálok” – fogalmazott a 28 éves Russell, akinek ez az idei harmadik és pályafutása nyolcadik futamgyőzelme, amellyel 66 pontosra csökkentette lemaradását 20 éves márkatársától.

A befutó nagyon szorosan alakult, Valtteri Bottas (Cadillac) ugyanis az utolsó körben a falnak csapta az autóját, a sárga zászlós figyelmeztetés miatt pedig Russellnek is lassítania kellett. A célegyenesben Verstappen nagyon közel került hozzá, de végül a Mercedes brit versenyzője valamivel kevesebb mint két tizedmásodperccel hamarabb szakította át a képzeletbeli célvonalat, mint üldözője.

„Az első etap nagyon nehéz volt, de így is fel tudtam jönni a harmadik helyre. Az újraindítás után sikerült még egy pozíciót előrelépnem. Nagyjából rendben volt minden” – értékelt a Red Bull négyszeres világbajnoka.

A dobogó alsó fokára pedig a másik Red Bullt vezető francia Isack Hadjar állhatott fel, miután visszatért csuklósérüléséből, amely miatt az előző három fordulót ki kellett hagynia.

„Nagyon boldog vagyok, hosszú hat hét áll mögöttem. Most már jól érzem magam és így tudtam visszatérni. Ez egy olyan pálya, ahol könnyen a falban tudsz kikötni, azért örülök különösen, mert saját erőből értem el ezt az eredményt. Nagyon várom, hogy jöjjenek a következő futamok” – mondta a 21 éves francia.

Negyedikként Charles Leclerc (Ferrari) szelte át a célvonalat, az ötödik pedig a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) lett, aki csupán a 16. pozícióból rajtolt. Az élmezőnyt Lewis Hamilton (Ferrari) zárta.

A nem túlságosan izgalmas futamon többször is pályára kellett küldeni a biztonsági autót, a 30. körben Alexander Albon (Williams) csapódott a falba. Verstappen az újraindítás után előzte meg a második helyen haladó Oscar Piastrit (McLaren), aki aztán csúnyán elhibázta az első kanyar előtti féktávot, elhagyta a pályát és csak a 15. pozícióban tudott visszatérni a mezőnybe. Csapattársa, Lando Norris korábban pechesebben járt, Franco Colapinto (Alpine) nagyon elrontotta az első féktávot, így nekicsúszott csapattársának, a francia Pierre Gaslynak, a két kicsúszó Alpine pedig kiütötte a külső íven forduló, vb-címvédőt.

Így több olyan pilóta is pontot szerzett, akiknek egyébként erre nem lett volna esélyük. A hetedik Arvin Lindblad (Racing Bulls) lett, majd következett a Haas duója Esteban Ocon, Oliver Bearman sorrenben. Az utolsó pontszerző pozíciót Carlos Sainz Jr. (Williams) kaparintotta meg.

A vb a jövő hétvégén a Malajziába áthelyezett Bahreini Nagydíjjal folytatódik.

A vb-pontverseny élmezőnye

Pilóták: 1. Antonelli 302 pont, 2. Russell 236, 3. Hamilton 199.

Konstruktőrök: 1. Mercedes 538 pont, 2. Ferrari 378, 3. McLaren 306.