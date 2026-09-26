Vizsgálatot indított az OMSZ, egy mentős is belekeveredhetett a magyar-ukrán meccs végén kitört balhéba

„A Nemzetek Ligája nyitányán, a pénteki magyar-ukrán labdarúgó-mérkőzésen kialakult dulakodásban egy, a rendezvény egészségügyi biztosításában részt vevő bajtársunk is érintett volt. A történteket eljárás keretében vizsgáljuk” - közölte a Facebookon az Országos Mentőszolgálat.
Mint ismert, nem sikerült jól a kezdés a magyar válogatottnak a Nemzetek Ligája B-divíziójában, ahol 0-1-re kikapott a vendég Ukrajnától. A csetepaté a meccs végén alakult ki, azt követően, hogy Olekszandr Nazarenko megkapta a második sárga lapját, ami kiállítást ért. Intenzív lökdösődés kezdődött, a játékosokat úgy kellett szétválasztani egymástól, még a kispadokról is érkezett erősítés - ezek szerint köztük volt egy mentős is.
A történtek miatt Viktor Cigankov és Szoboszlai Dominik kapott 1-1 sárga lapot.
Hogy a mentős pontosan milyen szándékkal vett részt a balhéban, az a mentőszolgálat közleményéből nem derült ki, persze a vizsgálat feltehetően ezt (is) hivatott tisztázni.
A magyar válogatott hétfőn Észak-Írország ellen javíthat 20:45-től Belfastban.Magyarország–Ukrajna 0-1, rosszul sikerült a rajt a Nemzetek LigájábanMarco Rossi szerint a keret mélysége és a szerencse hiánya miatt kaptunk ki az ukránoktól