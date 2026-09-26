Marco Rossi szerint a keret mélysége és a szerencse hiánya miatt kaptunk ki az ukránoktól

Ukrajna;vereség;magyarázat;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;Nemzetek Ligája;

2026-09-26 08:16:00 CEST

A szövetségi kapitány egy napóleoni legenda felemlegetésével megpendítette esetleges távozását is a magyar labdarúgó-válogatott éléről.

Marco Rossi szerint a rossz helyzetkihasználás mellett a szerencse és a keret mélységének hiánya okozta, hogy a magyar labdarúgó-válogatott pénteken egygólos vereséget szenvedett az ukránoktól a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. – Sajnos nincsen kellő mélysége a kispadunknak, akik hasonló adottságokkal és képességekkel bírnának, mint az alapemberek, ezért nehéz számunkra pótolni, ha kiesik két olyan kulcsjátékos, mint Sallai Roland és Varga Barnabás – hangsúlyozta az olasz szövetségi kapitány a mérkőzés után. Hozzátette, amíg a német válogatott 44, az olasz 35 futballistát hívott meg, addig nálunk ha van három-négy sérült, akkor már fejtörést okoz 23-24 játékost behívni.

Éppen ezért mi csak úgy tudjuk pótolni a hiányzókat, ha küzdünk, és ezt is fogjuk tenni. Nem szégyenkezve, hanem felemelt fővel szeretnénk lejönni a pályáról. A mai este után senki sem panaszkodhat a győzni akarásunkat illetően – mondta Rossi. Szerinte a szerencse 2024 júniusáig segítette a nemzeti együttest, amely akkor egy 94. percben kapott góllal kapott ki Írországban. Mint fogalmazott, azóta elpártolt tőle Fortuna istenasszonya. A Nemzeti Sport ezzel kapcsolatban idézte nyilatkozatának egy sejtelmes, akár esetleges távozására is utaló részét:

„Van egy mondás, ami valószínűleg igaz. Arról, hogy Napóleon a szerencse, és nem a tudás alapján választotta ki a hadvezéreit. És ha már több mint két éve nincs szerencsénk, márpedig nagyon nincs, akkor azt gondolom, hogy talán valaki meghozhat valamilyen döntést”

A mérkőzésre visszatérve pozítívnak értékelte, hogy „mi akartuk diktálni a játékot, kiváltképpen a második félidőben”. – Nem engedtünk területet Ukrajnának, a győztes gólja az egyetlen olyan helyzetből született, amikor a rivális meg tudta tartani a labdát a középpályán. A többi lehetősége mind kontrából alakult ki. A legnagyobb negatívumként azt tudom megemlíteni, hogy a kapott gól elkerülhető volt. Azért nem panaszkodhatok, mert három-négy ajtó-ablak helyzetet kihagyunk, de az a futball törvénye, ha kihagyod a ziccereket, akkor a túloldalon kaphatsz egy gólt – tette hozzá. A csapat újoncai közül szerinte Tóth Milán jól kezdett, aztán lépésről lépésre elvesztette a játék ritmusát. Ennek ellenére sem az ő, sem Jurek Gábor hozzáállására nem panaszkodhat, ahogy a csapatéra sem.

Andrea Maldera, a győztes ukrán válogatott szövetségi kapitánya dicsérte a játékosait. – Nagyon büszke és meghatott vagyok. A fiúk csodálatos tettet hajtottak végre, fantasztikus estét szereztek a népüknek. Ezek a srácok nem könnyű életet élnek, nem olyat, amihez a futballisták szoktak. Éppen ezért csodálatos az az energia és szellemiség, amit a pályán képviseltek – utalt Andrea Maldera arra, hogy játékosai úgy arattak egygólos győzelmet a Puskás Arénában, hogy hazájukban háború dúl, és még javítani is tudtak a játékukon.

A magyarok a második fordulóban az északírekkel találkoznak Belfastban közép-európai idő szerint hétfőn 20.45-től.