A magyar kormány békés együttműködésre törekszik a szomszédos országokkal, ugyanakkor az uniós csatlakozás nem lerövidíthető folyamat – fogalmazott Orbán Anita a Council for Foreign Relations nevű New York-i székhelyű agytröszt csütörtök esti nyilvános pódiumbeszélgetésén. Szó esett Orbán Viktor illiberális demokráciájának ellenszeréről, a magyar–ukrán kapcsolatok felújításáról és a migrációs kihívásokról is.
Az ukrán elnök szerint van kilátás a kétoldalú kapcsolatok konstruktív újraindítására, jelenleg ennek előkészítésén dolgoznak.
Az állami hátterű zaklatásról Menczer Tamás külügyi államtitkár azután beszélt, hogy Szijjártó Pétert ellenségként listázták egy szélsőséges ukrán honlapon.
Julija Timosenko elleni terrorcselekmény előkészítésével vádolta meg az oroszbarát erőket a politikus korábbi védőügyvédje kedden.Szerhij Vlaszenko, aki jelenleg a Batykivscsina (Haza) párt parlamenti képviselője, azt mondta, hogy az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat (SZBU) hivatalosan is értesítette erről a május 25-ére kiírt ukrán elnökválasztáson jelöltként induló volt ukrán kormányfőt.