Merénylet készül Timosenko ellen?

Julija Timosenko elleni terrorcselekmény előkészítésével vádolta meg az oroszbarát erőket a politikus korábbi védőügyvédje kedden.Szerhij Vlaszenko, aki jelenleg a Batykivscsina (Haza) párt parlamenti képviselője, azt mondta, hogy az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat (SZBU) hivatalosan is értesítette erről a május 25-ére kiírt ukrán elnökválasztáson jelöltként induló volt ukrán kormányfőt.