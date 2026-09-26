A MNB alelnöke szerint legkorábban 2032-re lehet euró Magyarországon

Magyarország;euró;Magyar Nemzeti Bank;

2026-09-26 21:41:00 CEST

Amennyiben hazánk 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.

Az euró bevezetésének legkorábbi dátuma 2032. január 1. lehet, ha Magyarország 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat - nyilatkozta Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris politikáért felelős alelnöke a Reutersnek.

Kurali Zoltán a hírügynökségnek elmondta, a Magyar-kormány azt ígérte, hogy az euróövezetbe való belépés feltételeit 2030-ig teljesítik. Ez alapján Magyarország 2029 elejéig csatlakozhat az árfolyam-mechanizmushoz (ERM-2), ami az euró kvázi „várótermét” jelenti.

Az MNB alelnöke szerint az energiapiaci fejlemények, a 2027-es költségvetés és a Magyar-kormány által a jövő hónapban bemutatni kívánt középtávú költségvetési terv kulcsfontosságú tényezők lesznek a politikai döntéshozók számára annak eldöntésében, hogy lehetséges-e további kamatcsökkentés idén. A jegybank kedden felfüggesztette a kamatcsökkentések sorozatát, 5,5 százalékon változatlanul hagyta az alapkamatot. Az inflációs célt viszont 3-ról 2,5 százalékra csökkentette az euró bevezetése iránti erőfeszítések részeként. A jegybank-alelnök szerint lehet további kamatcsökkentés még az idei év végéig, ha a külső piaci feltételek kedvezőek és a kormány megfelelő hiánycsökkentési tervet mutat be az euróövezethez való csatlakozáshoz.

Kurali Zoltán arról nem kívánt nyilatkozni, hogy milyen árfolyamszinten tervez Magyarország csatlakozni az eurós „váróteremhez”, mint mondta, a jegybank fő feladata most az, hogy a gazdaságot a 2,5 százalékos inflációs célhoz igazítsa. Azt viszont leszögezte: „amint a kormány döntést hoz az euró bevezetési folyamatának elindításáról, minden tapasztalatunkkal és szakértelmünkkel támogatni fogjuk azt.”