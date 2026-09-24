Equilor: 2033-ban jöhet az euró Magyarországon

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2026-09-24 10:48:00 CEST

Az Equilor várakozása szerint 2033-ban vezetheti be Magyarország az eurót. A befektetési szolgáltató elemzői úgy számolnak, hogy a magyar gazdaság 2027-től kerülhet olyan pályára, amelyen teljesíthetővé válhatnak a maastrichti kritériumok. Ehhez azonban tartós költségvetési kiigazításra, az államadósság csökkentésére, valamint az infláció további mérséklésére is szükség lesz.

Magyarország 2033-ban vezetheti be az eurót – hangzott el az Equilor Befektetési Zrt. szerdai sajtótájékoztatóján. A prognózis azért is figyelemre méltó, mert a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetésére jelenleg nincs hivatalos céldátum.

Az Equilor számításai szerint a magyar gazdaság a következő években fokozatosan közelíthet az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítéséhez. A folyamat kulcsa a költségvetési egyensúly helyreállítása lehet. Az euróövezeti csatlakozás egyik maastrichti feltétele szerint az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3 százalékát, miközben az államadósságnak a GDP 60 százaléka alatt kell lennie, vagy megfelelő ütemben közelítenie kell ehhez a szinthez.

A magyar gazdaság jelenleg ezektől a fiskális feltételektől van a legtávolabb. Az Equilor szerint ezért

az euróhoz vezető út egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a következő kormányzati ciklusokban sikerül-e tartósan leszorítani a költségvetési hiányt és csökkenő pályára állítani az államadósságot.

A társaság elemzői azzal számolnak, hogy 2027-től indulhat meg az érdemi fiskális konszolidáció, és ezt követően fokozatosan javulhatnak azok a mutatók, amelyek szükségesek az euróövezeti tagsághoz. Mindez azonban többéves folyamat, ráadásul nem elegendő egy-egy feltételt átmenetileg teljesíteni: a csatlakozáshoz fenntartható konvergenciára van szükség.

Az infláció területén kedvezőbb lehet a kép. Az Equilor arra számít, hogy az infláció a következő években tovább mérséklődhet. Ez nemcsak az árstabilitási kritérium teljesítéséhez szükséges, hanem ahhoz is, hogy a Magyar Nemzeti Bank tartósan alacsonyabb kamatkörnyezetet alakíthasson ki.

A kamatok csökkenése ugyanakkor csak akkor folytatódhat, ha azt az infláció és a forint árfolyamának alakulása is lehetővé teszi. Az euró bevezetésének ugyanis az árstabilitás és a költségvetési követelmények mellett feltétele a hosszú távú kamatok megfelelő szintje, valamint az árfolyam stabilitása is.

Az Equilor előrejelzésében a forint lassú, trendszerű gyengülésével számol.

Az elemzők szerint ugyanakkor az árfolyam alakulását a hazai gazdaságpolitika mellett jelentősen befolyásolja a nemzetközi befektetői környezet, a jegybanki kamatpolitika és Magyarország kockázati megítélése is.

A gazdasági növekedésben az Equilor a korábbi gyenge teljesítmény után javulásra számít. A beruházások és a fogyasztás élénkülése segítheti a növekedést, miközben a külső környezet továbbra is jelentős bizonytalansági tényező marad. A magyar növekedési kilátásokat különösen erősen befolyásolja a német gazdaság teljesítménye, illetve az exportorientált magyar ipar helyzete.

Az euró bevezetése ugyanakkor nem következik automatikusan abból, ha Magyarország teljesíti a számszerű maastrichti kritériumokat. A csatlakozást politikai döntésnek is meg kell előznie, majd Magyarországnak legalább két évet kell eltöltenie az úgynevezett ERM II árfolyam-mechanizmusban. Ebben az időszakban a forint árfolyamának az előre meghatározott sávon belül kell maradnia, komolyabb árfolyamfeszültség és leértékelés nélkül.

Az Equilor által vázolt menetrend alapján ezért még egy kedvező gazdasági pálya esetén is több év telhet el a maastrichti feltételek teljesítése és a közös valuta tényleges bevezetése között. Mindezek alapján jutottak arra az elemzők, hogy Magyarország számára 2033 lehet az euró bevezetésének reális időpontja.

A társaság elemzői a Népszava-kérdésére válaszolva úgy látják, ha az európai autóipar és vele a európai gazdaság tartósan és súlyos növekedési problémákkal küzdene, az vélhetően közvetve hatással lenne az Equilor által jelzett említett csatlakozási időszakra, s akkor ez kitolódhat. Ugyanakkor jelenleg a magyar gazdaság kilátásait kedvezőnek tartják és a 2033 is megalapozottnak látszik.