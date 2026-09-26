Vége a pénzszórásnak a Szerencsejáték Zrt.-nél, de a parlamenti választás előtt még leesett 50 millió a Rogán Antalt helikoptereztető körnek is

támogatás;Rogán Antal;Szerencsejáték Zrt.;szponzoráció;

2026-09-26 05:55:00 CEST

Négy hónapja egyetlen új támogatási vagy szponzorációs szerződést sem kötött a Szerencsejáték Zrt. leányvállalata, miközben a választások előtti négy hónapban még nettó 6,25 milliárd forintot osztott szét.

Földbe állt a Szerencsejáték Zrt. támogatási rendszere a parlamenti választás után: négy egymást követő hónap telt el úgy, hogy az állami szerencsejáték-szervező támogatásokról döntő leányvállalata egyetlen új támogatási vagy szponzorációs szerződést sem kötött – derül ki a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. napokban megjelent augusztusi közzétételéből. Mindez azért különösen látványos, mert a pénzcsap a választások előtt igencsak ki volt nyitva. Számításaink szerint január és április között összesen nettó 6,25 milliárd forintnyi támogatási és szponzorációs szerződést kötöttek.

A törés aligha lehetne élesebb.

A Szerencsejáték Service hivatalos közzétételi oldalán már a 2026. májusi, júniusi, júliusi és augusztusi havi lista is elérhető, ám támogatási és szponzorációs szerződés egyik hónapban sem szerepel rajtuk.

A társaság 2015 januárja óta kezeli a Szerencsejáték Zrt.-hez érkező támogatási igényeket. A HVG korábban már felfigyelt a jelenségre, ám akkor még csak a májusi és júniusi nullázás volt megismerhető, a júliusi és a nyár utolsó hónapjának adatai még nem álltak rendelkezésre. A lap számítása szerint a Service működésének előző 11 évében még arra sem volt példa, hogy egymást követő két hónap teljesen támogatás nélkül teljen el. Most pedig – az újonnan közzétett információk szerint – már négy ilyen hónap sorakozik egymás után.

Aligha jelent meglepetést a választások előtt egészen más tempóban működött a rendszer. A Service hivatalos listái alapján januárban nettó 3,28 milliárd, februárban 45 millió, márciusban 1,31 milliárd, áprilisban pedig 1,61 milliárd forintnyi támogatási és szponzorációs szerződést kötöttek. Így áll össze a már említett 6,25 milliárd forintos csomag.

Áttekintettük az év első négy hónapjának kedvezményezettjeit is. Gyűjtésünk, a szervezetek hátterének vizsgálata és korábbi cikkek alapján

a január és április között odaítélt 6,25 milliárd forintból még mintegy 2,3–2,4 milliárd, vagyis nagyjából 40 százalék kerülhetett a NER-hez, illetve kormányzati körökhöz köthető vagy a sajtóban ilyenként számontartott cégekhez, alapítványokhoz és más szervezetekhez.

Már korábban is írtuk a legismertebb kedvezményezettek között volt az Orbán Ráhel és Tiborcz István turisztikai-szállodaipari köréhez kötött Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, amely áprilisban csaknem 709 millió forintról szóló támogatási szerződést írhatott alá. Ugyancsak százmilliók jutottak a Rogán Antal szomszédjaként ismertté vált, a kormányzati kommunikáció korábbi meghatározó vállalkozójának számító Csetényi Csaba üzleti köréhez sorolt cégeknek, így a KOD Média 385 millió, a Network 360 áprilisban további 120 millió, az Epicure Events pedig 40 millió forintról kötött szerződést. A Network 360 már márciusban is 235 millió forintot kapott.

A listán kisebb, ám politikai kapcsolatai miatt ugyancsak figyelemre méltó tételek is akadnak. A kedvezményezettek között visszatérő szereplő a TRP Hungary Kft. is, amelynek 2026 januárjában nettó 30 millió forintot ítéltek meg. A társaságban Szijjártó Péter testvére, Szijjártó Sarolta és férje, Őry Tamás együttesen 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. A vállalkozás, illetve jogelődje korábban is rendszeresen részesült a Szerencsejáték-cég szponzorációs pénzeiből.

Nettó 50 millió forint jutott 2026-ban a budaörsi repülőteret üzemeltető Aeroglobe Kft.-nek is. A társaság Jakab Ernő és Jakab Tamás tulajdonában áll, ugyanahhoz a családi érdekeltségi körhöz tartozik, mint a FLY-COOP Kft. Utóbbi cég helikopterével utazott 2016-ban Rogán Antal és felesége egy vidéki esküvőre, a vállalkozás gépei Habony Árpádot is szállították, Kövér Lászlót pedig Rómába, Matteo Salvinihez reptették.

A parlamenti választás előtti utolsó két hónap a NER-es holdudvarhoz sorolt vállalkozások tekintetében még koncentráltabb képet mutatott.

Márciusban és áprilisban ugyanis összesen mintegy 2,93 milliárd forintnyi támogatási és szponzorációs szerződést kötöttek, s gyűjtésünk szerint ennek már nagyjából kétharmada került a kormányzati körökhöz köthető, illetve ilyen vállalkozásként számon tartott kedvezményezettekhez.

A parlamenti választás napja, április 12-e tehát jól láthatóan drámai változásokat hozott. Az utolsó, a Service listáján szereplő szponzorációs szerződés ugyanis április 9-ére van dátumozva, vagyis a választások előtt három napra. Azóta viszont elvágták a rendszert.

Hogy a Szerencsejáték Zrt. folyosóin a választás utáni hétfőn a korábbiaktól eltérő fény gyúlt, vagy azóta más törésben látszik a világ a társaság irodaházának ablakain keresztül, azt nehéz lenne megmondani. De az ismert, hogy Kármán András pénzügyminiszter június végén felmentette Guller Zoltán elnök-vezérigazgatót, a NER állami cégvilágának univerzális menedzserét, az irányítást pedig átmenetileg Pozsgai Balázs Attila gazdasági igazgató vette át, de sietnénk hozzátenni – ahogy látszik – a támogatási pénzcsap már Guller Zoltán menesztése előtt elzáródott. A pénzekről döntő Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. ügyvezetője pedig Bozóky Anita a helyén maradt, a vállalat szeptember 1-jei állapotot tükröző hivatalos adatai szerint jelenleg is ő vezeti a céget.