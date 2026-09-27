Újabb országjárásba kezdett Orbán Viktor

Orbán Viktor;országjárás;Havasi Bertalan;

2026-09-27 08:03:00 CEST

Az exkormányfő nem nyilvános munkamegbeszéléseket tart, egyelőre a menetrendjét is homály fedi.

A politikai helyzetről, valamint Magyarország jövőjéről is lehet kérdezni Orbán Viktort azon az országjáráson, amelyre a Fidesz elnöke indult nemrég. Orbán Viktor – írja Havasi Bertalanra, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatójára hivatkozva a Magyar Nemzet. E szerint Orbán Viktor mindenhol a megyei választmány tagjaival találkozik, jellemzően megyei választmányi üléseken. Eddig két megyében járt, vagyis 17 van még hátra, de Havasi Bertalan azt állítja, hogy menetrend nincs, az országjárás időpontja attól is függ, hogy a megyei választmányok mikor tartanak ülést, illetve miként illeszthető össze az időpont a Fidesz elnökének programjával.

A Fideszben korábban Lázár Jánosra hárult a feladat, hogy felmérje, mi maradt a Fideszből a hatalmas választási vereség után. A volt építési és közlekedési miniszter szeptemberre le is tett egy jelentést a pártban uralkodó hangulatról. Orbán Viktor országjárása ezt követi most, Havasi Bertalan azonban jelezte, hogy ugyanakkor a pártelnöki országjárás nem közvetlenül a Lázár-féle felméréshez kötődnek, a kettő között „nem érdemes” közvetlen kapcsolatot keresni. Nem világos – fűzhetjük hozzá –, ez azt jelenti-e, ilyen rossz a hangulat a Fideszben, Havasi Bertalan mindenesetre egyértelművé tette azt is, hogy Orbán Viktor országjárásainak a találkozói nem nyilvános lakossági fórumok, munkamegbeszélésekről van szó, amelyen kizárólag választmány tagjai vehetnek részt.

Orbán Viktor a legutóbb egyébként még a Digitális Polgári Körökkel járta Magyarországot az április 12-i parlamenti választás előtt. Ahogy akkor, úgy most is Magyar Péter országjárásával párhuzamosan. A miniszterelnököt egyébként pénteken a Puskás Aréna lelátóján, a Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-meccsen is lehetett látni a nyilvánosság előtt.