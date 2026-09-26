rendészet;Belügyminisztérium;személyi állomány;munkavállallók;törvénymódosítási javaslatok;Pósfai Gábor;

2026-09-26 21:42:00 CEST

Harminc rendészeti törvénymódosításra tett javaslatot a Belügyminisztérium

A belügyminiszter szerint a javaslatcsomag célja a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése.