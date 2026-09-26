rendészet;Belügyminisztérium;személyi állomány;munkavállallók;törvénymódosítási javaslatok;Pósfai Gábor;

Harminc rendészeti törvénymódosításra tett javaslatot a Belügyminisztérium

A belügyminiszter szerint a javaslatcsomag célja a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése.

Az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései nyomán elkészült egy olyan javaslatcsomag, amely több, mint 30 törvénymódosítást tartalmaz. Ezek a javasolt módosítások határozott lépéseket tesznek a tehermentesítés, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelésének irányába. Az elkövetkező napokban a módosítási javaslatok közül többet is ismertetünk itt és a Rendészeti Államtitkárság közösségi felületén – közölte szombati Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor belügyminiszter. 

Egyik fontos eleme a változtatási javaslatoknak, hogy elfogadás esetén a hivatásos állománnyal együtt dolgozó RIASZ-os (rendvédelmi igazgatási alkalmazott) kollégák alapszabadságát megemeljük, valamint a betegszabadság után járó távolléti díjat is kiterjesztjük. Ezzel a különböző állomány csoportok között méltatlanul kialakított különbségeket csökkentjük – emelte ki a tárcavezető.

Hozzáfűzte, hogy számukra a teljes belügyi ágazat és annak minden állománycsoportja fontos. Minden egyes döntésünknél figyelembe vesszük a hivatásos, a RIASZ-os és a munkavállaló kollégák érdekeit egyaránt. A Pósfai Gábor által említett államtitkársági oldalon azonban egyelőre nincs egy javaslat sem, csak a belügyminiszteri bejegyzést osztották meg, amit, illetve azok részlegesnek ígért nyilvánosságra hozását több rendészeti kommentelő is titkolózásként értékelt.

Elkészült a tópart új fejlesztési koncepciója, amit egy soproni fórumon ismertettek. Kevesebb és kisebb épületeket, több összefüggő zöldfelületet terveznek, ahol vendéglátóhelyek, homokos-kavicsos partszakasz, játszótér és sportpályák, vízisport-lehetőség, valamint fásított pihenőterületek jöhetnek létre.