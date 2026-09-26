Harminc rendészeti törvénymódosításra tett javaslatot a Belügyminisztérium

Az elmúlt hónapok munkája és visszajelzései nyomán elkészült egy olyan javaslatcsomag, amely több, mint 30 törvénymódosítást tartalmaz. Ezek a javasolt módosítások határozott lépéseket tesznek a tehermentesítés, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelésének irányába. Az elkövetkező napokban a módosítási javaslatok közül többet is ismertetünk itt és a Rendészeti Államtitkárság közösségi felületén – közölte szombati Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor belügyminiszter.
Egyik fontos eleme a változtatási javaslatoknak, hogy elfogadás esetén a hivatásos állománnyal együtt dolgozó RIASZ-os (rendvédelmi igazgatási alkalmazott) kollégák alapszabadságát megemeljük, valamint a betegszabadság után járó távolléti díjat is kiterjesztjük. Ezzel a különböző állomány csoportok között méltatlanul kialakított különbségeket csökkentjük – emelte ki a tárcavezető.Pósfai Gábor ismertette a rendvédelmi szervek új munkamegosztásának részleteitPósfai Gábor kijelentette, a rendvédelemben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben
Hozzáfűzte, hogy számukra a teljes belügyi ágazat és annak minden állománycsoportja fontos. Minden egyes döntésünknél figyelembe vesszük a hivatásos, a RIASZ-os és a munkavállaló kollégák érdekeit egyaránt. A Pósfai Gábor által említett államtitkársági oldalon azonban egyelőre nincs egy javaslat sem, csak a belügyminiszteri bejegyzést osztották meg, amit, illetve azok részlegesnek ígért nyilvánosságra hozását több rendészeti kommentelő is titkolózásként értékelt.Ezredessé léptették elő Szabó Bencét, Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke lettA belügyminiszter bő egy héttel kinevezés után már fel is menthette a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányt