A Fidesz elnöksége a jövő héten tárgyal a jelentésről, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg

Fidesz;Lázár János;jelentés;Havasi Bertalan;

2026-09-09 18:41:00 CEST

Havasi Bertalan közölte, az ülésen meghozzák a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket is.

A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapotfelméréséről szóló jelentést, amelynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg – közölte az MTI érdeklődésére Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója szerdán.

Havasi Bertalan az MTI-nek még augusztusban beszélt arról, hogy zajlik a párt teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérése, amire – az időközben parlamenti képviselői helyéről lemondott – Lázár János kapott mandátumot Orbán Viktor pártelnöktől és az elnökségtől. Az állapotfelmérés céljának azt nevezte, hogy olyan letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, amely markáns ellenzéki politikával küzd a „Magyar Péter-i önkény” ellen, és méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint

a jövő heti elnökségi ülésen meghallgatják és értékelik az állapotfelmérés eredményét, valamint meghozzák a szükséges szervezeti, személyi és strukturális döntéseket.

Havasi Bertalan tájékoztatása alapján a Fidesz e heti, szerdai elnökségi ülésén Bóka János frakcióvezető számolt be a nyári parlamenti politikai munkáról.

Havasi közölte azt is, hogy az elnökség a megfelelő időben dönt a Lázár János lemondása miatt megüresedett képviselői helyről. Az előző kormány közlekedési és beruházási minisztere augusztus 20-i hatállyal mondott le mandátumáról, helyére a Fidesz a párt országos listájáról jelölhet.

A Fidesz-frakció április végi megalakulása óta Lázár Jánoson kívül még ketten, Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, valamint Budai Gyula volt államtitkár mondott le parlamenti mandátumáról. Helyükre Palóc André és Hortay Olivér érkezett a frakcióba.

Orbán Balázs, a volt miniszterelnök egykori politikai igazgatója pedig szeptembertől várhatóan az Európai Parlament képviselőcsoportjához csatlakozik, helyére pedig Szekeres Pál fideszes EP-képviselő érkezik, aki kedden a Facebook-oldalán be is jelentette, hogy szeptember 14-én megszűnik európai parlamenti képviselői mandátuma, és munkáját a magyar Országgyűlésben folytatja.