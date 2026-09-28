Felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament, még ma elvihetik őket a rendőrök

mentelmi jog;Seszták Miklós;Hankó Balázs;

2026-09-28 09:52:00 CEST

Hankó Balázs és Seszták Miklós az Orbán-kormány első két olyan minisztere lehet, akit korrupció gyanúja miatt elér az igazságszolgáltatás.

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Hétfő reggel az Országgyűlés egyaránt 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felfüggesztette Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, illetve Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Nemsokára döntés születik Magyar Péter miniszterelnök és Gurzó Mária fideszes parlamenti képviselő mentelmi jogának a felfüggesztéséről is.

A parlamenti ülésen a Fidesz és a KDNP frakciója nem vesz részt.

Hankó Balázst ezután hűtlen kezelés gyanúja miatt tartóztathatják le. Az egykori miniszter előzetesen egy sajtótájékoztató keretében cáfolt minden vádat. Bóka János EU-ügyi tárcavezető, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője pedig megfenyegette azokat, akik ebben részt vesznek.

A hétfő reggel a parlamenti mentelmi bizottsági meghallgatást követően tartott sajtótájékoztatón Hankó Balázs minden vádpontot cáfolt, Bóka János pedig közölte, a Fidesz frakció nem vesz részt a parlament délelőtti rendkívüli ülésén a politikus szavaival élve „abszolút politikai filmszínházon – , ahol Hankó Balázs mentelmi jogának megvonásáról is döntenek. „A magyar demokrácia újabb mélypontja” – fogalmazott Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. A politikus álláspontjában változatlanul egy „egyértelműen megrendelésre készült” politikai koncepciós eljárást emlegetett, amelyben egy „új ÁVH” dönt majd többek között az egyik „áldozat” Hankó Balázs sorsáról. Bóka János kifejtette azt is, hogy álláspontjuk szerint a mai nap is megmutatja, politikai hajtóvadászat zajlik a jobboldali szellemi műhelyek, sajtó és egyenesen a politikai közösségükkel szemben is, mindez „Magyar Péter csettintésére”. Bóka János egyben megfenyegette mindazokat, akik ebben részt vesznek: a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, „felelősségre vonják” azokat a személyeket, akik ehhez asszisztálnak, „politikai, anyagi elégtételt” véve. Hangsúlyozta: „Ezt a felelősségre vonást nem fogják tudni elkerülni”.

Hankó Balázs azt mondta, álláspontja változatlan az elmúlt hónapokban hangoztatott érveléséhez képest: minden ellene felhozott vádpont hamis, egy részüket pontról pontra cáfolta. A többi között beszélt arról, hogy az NKA szigorú támogatási rendszerében minden forintról tételes, számlákkal és szerződésekkel igazolt elszámolást kell benyújtani, azokat magáncélra nem használták fel és kizárólag a magyar kultúra támogatására szánták, nem pedig politikai célokra. – Nekünk a világ legjobb dolga magyarnak lenni, nekik ez magyarkodás – fogalmazott a leköszönt kormány kultúrpolitikáját ért kritikákra. Hankó Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, lelkiismerete tiszta, áll elébe minden vádnak és nem hagyja, hogy befeketítsék nevét egy politikai koncepciós eljárás keretében.

Hankó Balázs szavait megerősítette Rétvári Bence is, aki „politikai kirakatpernek” minősítette az ügyet. A politikus megerősítette Bóka János szavait, amely szerint felelősségre vonnak mindenkit, aki mindehhez asszisztált.

Hankó Balázs és Seszták Miklós az Orbán-kormány első két olyan minisztere lehet, akit korrupció gyanúja miatt elér az igazságszolgáltatás. A volt kulturális és innovációs minisztert, Hankó Balázst az a potom 17 milliárd forintos NKA-botrány sodorhatja el, amelyben kiderült, hogy az NKA egyik ideiglenes testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között, esetenként több száz millió forinttal támogatott Fidesz-közeli személyiségeket. Maga a tárcavezető az NKA miniszteri keretéből hasonló szellemiségben osztott szét ötmilliárd forintot. Az ügynek jelenleg kilenc letartóztatottja van, köztük Bús Balázs volt NKA-alelnökkel, Óbuda-Békásmegyer egykori fiideszes polgármesterrel. A KKPIK-nak az elnöke Ughy Attila, a Lechner Kft. tanácsadója, egykori fideszes polgármester, tagja, Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, titkárságvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese volt.

Seszták Miklóst eközben a Volán-cégek túlárazott jármű- és ingatlanvásárlásainak több milliárd forintos botránya temetheti maga alá.

A Népszava úgy tudja, hogy az Orbán-kormány két egykori tárcavezetőjéért még hétfő délután mennek is a rendőrök, miután felfüggesztették a mentelmi jogukat. Ezt gyanítja Hankó Balázs és vetítette előre az a Magyar Péter, aki Facebook-bejegyzésben arról írt, kezdődik a partraszállás, az Országgyűlés „két korrupt politikust” átad a nyomozóknak.