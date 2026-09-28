Hadházy Ákosnak lennének még tippjei, meg is lepődött, az NVVH milyen ügyekkel kezdi meg a munkáját

korrupció;vizsgálat;Hadházy Ákos; NER;NVVH;

2026-09-28 16:15:00 CEST

A volt országgyűlési képviselő a Népszavának azt mondta: kicsit meglepte, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal mely ügyekkel kezdi meg a munkáját. Hiszen a parkfenntartási botrányban vagy a Seszták-ügyben például már így is előrehaladott nyomozás zajlik. Szerinte érdemes lenne végre a fő elkövetőkre koncentrálni, a Rogán-minisztérium szerződéseivel is sietni kellene.

Kicsit meglepődtem a listán. Nekem azért lettek volna még más tippjeim is – mondta a Népszavának Hadházy Ákos. A volt országgyűlési képviselő szerint érdekes, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) mely ügyekben kezdi meg a munkát.

Mint hétfő reggel kiderült, négy ügyet vonnak saját hatáskörbe a Központi Nyomozó Főügyészségtől. Az egyik a vízumbotrány, ahol a gyanú szerint egy vezető politikusokhoz köthető kör ellenszolgáltatásért cserébe adott ki magyar munkavállalást segítő vízumokat. A másik a mostanra széles körben ismert parkfenntartási ügy, melyben korrupt önkormányzati megbízások kerültek a hatóság figyelmébe. A harmadik egy „fejlesztési miniszterhez” kapcsolódik, aki jogtalan előnyhöz juttathatott egy állami vállalatot. A negyedik a Szuverenitásvédelmi Hivatal 3,6 milliárdos médiaszerződéseinek ügye.

Hadházy lapunknak azt mondta, ő leginkább a parkfenntartási és a Seszták Miklós-féle ügy átemelésén csodálkozik. Hiszen ezekben már eredményeket értek el a bűnüldöző szervek, és előrehaladott a nyomozás. A másik kettőt viszont az egykori politikus érthetőnek tartja; például a „volt kormányfő testvérét érintő” vízumbotrányt szerinte eddig elfektették. „Nem tűnt úgy, hogy a hatóságok sietnének vagy a lényeget keresnék. Pedig a nyilvánosságra került információk alapján itt már korábban meg kellett volna lennie a hivatalos gyanúsítottaknak. Ha másért nem, okirathamisítás miatt” – fogalmazott az egykori ellenzéki képviselő.

Hadházy Ákos szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal médiaszerződéseinek felgöngyölítése szintén csak akkor érdekes, ha az NVVH munkája felgyorsítja a folyamatot. Egyetértett ugyanakkor Unger Anna korábbi megállapításával, hogy kirívóan fontos és kiemelt korrupciós ügy, ha valamin nemcsak pénzt kerestek, hanem azt propagandára és gyűlöletkeltésre is felhasználták.

– Ez a nyomozás nyilvánvalóan akkor éri el valódi célját, ha Rogán Antal mielőbbi befogásához vezet



– hangsúlyozta. A volt politikus ugyanakkor leszögezte: lett volna más ügy is, amelyet érdemes lenne elővenni. Példaként említette a Microsoft-botrányt. „Itt is egy szépen elszabotált nyomozást látunk, miközben rendkívül jól dokumentált esetről van szó. Az FBI és az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálata gyakorlatilag mindent leírt az ügyről, és azt állapították meg, hogy a kenőpénz a legmagasabb szintű politikusokhoz is eljutott” – mondta Hadházy Ákos, aki szerint a Concordia-székház ügyében tett feljelentésével is foglalkozhatna az NVVH. Itt ugyanis az történt, hogy az állam odaadta a Concordia ingatlanjait Lázár János magánalapítványának, majd később egymilliárd forintért visszavásárolta azokat.

A volt országgyűlési képviselő azt is hiányolja, hogy a hatóságok a fő elkövetőkre koncentráljanak. „Érdemes lenne elővenni a Balásy-féle szerződéseket és a Rogán-minisztérium szerződéseit is, ezekkel is sietni kéne. Sőt a Diákhitel Központ szerződéseit is érdemes lenne megvizsgálni, hogy ne merülhessen fel az elfogultság gyanúja” – értékelt, nyilvánvalóan Magyar Péter miniszterelnök egyik előző munkahelyére célozva.