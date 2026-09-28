Mindössze négy olyan gazdag magyar van, akit érintene a szigorúbb vagyonadó

vagyonadó;Csányi Sándor;Mészáros Lőrinc;Magyar Péter;

2026-09-28 07:54:00 CEST

Mészáros Lőrincet, Csányi Sándort, Veres Tibort és Felcsuti Zsoltot.

Magyar Péter miniszterelnök szombaton Szolnokon jelentette be, hogy 500 milliárd forint felett egy százaléknál magasabb lehet a vagyonadó. Mindez mindössze négy üzletembert érinthetne: Mészáros Lőrincet, Csányi Sándort, Veres Tibort és Felcsuti Zsoltot – derül ki az RTL Híradó számításaiból.

A Forbes listája alapján a négy leggazdagabb magyar összvagyona 3782 milliárd forint, ami azt jelenti, egyszázalékos plusz vagyonadó évente közel 38 milliárd forinttal több költségvetési bevételt jelentene.

Mint megírtuk, a kormányfő Szolnokon bejelentette azt is, hogy jövő év január elsejétől jön a vagyonadó:

Az RTL Híradó megkereséssére Havasi Bertalan, a Fidesz komunikációs igazgatója azt írta, a párt nem támogat semmilyen adóemelést, és szerinte Magyarországon az adókat nem emelni, hanem csökkenteni kell.

A részletekkel kapcsoaltban a Pénzügyminisztérium egyelőre csak annyit közölt, hogy hónapok óta dolgoznak a szabályokon, de csak a kormánydöntés után adnak majd tájékoztatást.