nyomozás;Rákay Philip;NAV;Petőfi Sándor;költségvetési csalás;Most vagy Soha!;

2026-09-28 18:28:00 CEST

Nyomozást rendelt el Rákay Philip hétmilliárdos Petőfi-filmje miatt a NAV

Nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2024-es Most vagy soha! című film, egész pontosan az arra adott állami támogatás felhasználása miatt – erősítette meg az adóhatóság a Telexnek.