nyomozás;Rákay Philip;NAV;Petőfi Sándor;költségvetési csalás;Most vagy Soha!;

Kiss-Szabó Márk forgatókönyvíró (b), Lóth Balázs rendezõ (b2), Berettyán Nándor (b3), aki Petõfit és Mosolygó Sára (b4), aki Szendrey Júliát és Horváth Lajos Ottó (j), aki Farkascht, a titkosügynököt alakítja a filmben

Nyomozást rendelt el Rákay Philip hétmilliárdos Petőfi-filmje miatt a NAV

Nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2024-es Most vagy soha! című film, egész pontosan az arra adott állami támogatás felhasználása miatt – erősítette meg az adóhatóság a Telexnek.

„Költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt” indította nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szeptember 24-én.

A Most vagy soha! című film, amely  ahogy Káel Csaba akkori filmügyi biztos fogalmazott: azért kell elkészíteni, mert mások nem teszik meg  a NER-korszak presztízsfilmje volt, és összesen csaknem hétmilliárd  4,795 milliárd forint Nemzeti Filmintézettől kapott (közvetlen) és 2,106 milliárd forint adókedvezményből adódó (közvetett)  állami támogatásban részesült film producere és forgatókönyvírója Rákay Philip és Szente Vajk, a rendező Lóth Balázs (Pesti balhé) volt.

Az újságírók és történészek által erős kritikával illetett filmre összesen körülbelül 164 ezer jegyet adtak el rá a mozikban  írja a lap. A bemutató után alig négy hónappal már a TV2 műsorán ment az augusztusi tűzijáték után.

Hétfőn, egy rendkívüli parlamenti ülés keretében, az „abszolút politikai filmszínház” ellen tüntető Fidesz-frakció nélkül döntött a parlament Hankó Balázs mentelmi jogának megvonásáról. Az Orbán-kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét a Tisza-kormány egyik legfőbb választási ígéretéhez hűen, az elszámoltatás keretében vonják felelősségre. Hankó Balázs sorsán mindeközben az ellenzék látványosan teszteli a maga politikai kommunikációját.