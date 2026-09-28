Nyomozást rendelt el Rákay Philip hétmilliárdos Petőfi-filmje miatt a NAV

„Költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt” indította nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szeptember 24-én.
A Most vagy soha! című film, amely – ahogy Káel Csaba akkori filmügyi biztos fogalmazott: azért kell elkészíteni, mert mások nem teszik meg – a NER-korszak presztízsfilmje volt, és összesen csaknem hétmilliárd – 4,795 milliárd forint Nemzeti Filmintézettől kapott (közvetlen) és 2,106 milliárd forint adókedvezményből adódó (közvetett) – állami támogatásban részesült film producere és forgatókönyvírója Rákay Philip és Szente Vajk, a rendező Lóth Balázs (Pesti balhé) volt.
Az újságírók és történészek által erős kritikával illetett filmre összesen körülbelül 164 ezer jegyet adtak el rá a mozikban – írja a lap. A bemutató után alig négy hónappal már a TV2 műsorán ment az augusztusi tűzijáték után.„Mi nem szerettünk volna senkit lekoppintani” – Interjú Lóth Balázzsal, a Most vagy soha! rendezőjévelMeghatározó pillanatok maradnak hatástalanok – Megkésett kritika a Rákay-féle Petőfi-filmről