A rektor után két rektorhelyettes is távozik az SZFE-ről

távozás;Színház- és Filmművészeti Egyetem;SZFE;rektorhelyettes;

2026-09-29 11:19:00 CEST

Közös megegyezéssel.

Mint korábban azt a Népszava is megírta, szeptember 30-ával lezárul Sepsi Enikő rektori megbízása a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A távozás nem előzmény nélküli: lemondását tavasszal oktatók követelték, szeptember elején pedig már maga jelentette be, hogy kezdeményezi megbízatása lezárását, miután új kuratórium került az egyetemet fenntartó alapítvány élére.

A hvg most arról írt, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) két rektorhelyettese, Pacskovszki József és Antal Zsolt is távozik. Erről egy kedd reggeli körlevélben tájékoztatták az intézmény diákjait. A lap birtokába került levélben az áll, Pacskovszki József saját kérésére, közös megegyezéssel, míg Antal Zsolt simán közös megegyezéssel távozik az SZFE-ről.

A levélben azt is közölték, hogy az egyetem vezetése a rektori feladatok teljes körű átvételére Kékesi Attilát jelölte ki. A lap megjegyzi, Kékesi 1996-ban operatőrként, 1999-ben dokumentumfilm-rendezőként végzett az SZFE-n és a doktori fokozatát is ott szerezte.

Az SZFE Hallgatói Önkormányzatának képviselői a hvg.hu szerint úgy nyilatkoztak, egyetemi fórumokon és a szenátusi üléseken is érdemi párbeszédet próbáltak kialakítani az egyetem vezetésével, de „konstruktív együttműködés nem jött létre”, ezért szólította fel lemondásra a vezetést a HÖK elnöksége is. A hallgatók egyebek közt átlátható működést és valódi egyetemi autonómiát, a szenátus döntéshozó szerepének helyreállítását, a képzési férőhelyek felelős felülvizsgálatát és az állandó egyetemi játszóhely kérdésének rendezését követelik.