Szeptember végén távozik az SZFE éléről Sepsi Enikő

Színház- és Filmművészeti Egyetem;SZFE;Sepsi Enikő;

2026-09-25 13:07:00 CEST

Szeptember 30-ával lezárul Sepsi Enikő rektori megbízása a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A távozás nem előzmény nélküli: lemondását tavasszal oktatók követelték, szeptember elején pedig már maga jelentette be, hogy kezdeményezi megbízatása lezárását, miután új kuratórium került az egyetemet fenntartó alapítvány élére.

Közös megegyezéssel szeptember 30-án távozik a Színház- és Filmművészeti Egyetem éléről Sepsi Enikő – közölte az intézmény az Indexszel. A rektor és Kovács András Bálint, az SZFE-t fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke pénteken írta alá a rektori megbízás lezárásáról szóló megállapodást. Sepsi ugyanakkor az egyetemen marad: egyetemi tanárként dolgozik tovább, és megtartja a Művészettudományi PhD-program vezetésére szóló megbízását is.

A távozás előzménye, hogy Sepsi a szeptember eleji tanévnyitón már bejelentette: kezdeményezi rektori megbízásának lezárását. Akkor úgy fogalmazott, hogy az egyetem előtt álló változások „rendezett vezetői átmenetet” tesznek szükségessé. A bejelentés nem sokkal azután történt, hogy új kuratórium került az SZFE-t fenntartó alapítvány élére, Kovács András Bálint vezetésével; a testületbe bekerült Upor László is, az egyetem 2020-ban megválasztott, de ki nem nevezett rektora.

Sepsi lemondását azonban már jóval korábban követelték az egyetemen. Április végén két oktató egy mintegy kétszáz hallgató részvételével tartott fórumon szólította fel távozásra őt, valamint az akkori kuratóriumi elnök Vidnyánszky Attilát és Lajos Tamás kuratóriumi tagot. Az oktatók az egyetemi autonómia hiányát és az intézmény működését bírálták; a bejelentést a jelenlévő hallgatók egy része üdvrivalgással fogadta.

Az új kuratórium egyik tagja, Upor László szeptember elején lapunknak arról beszélt, hogy az SZFE átalakításánál el kell kerülni egy újabb, 2020-hoz hasonló, felülről végrehajtott radikális fordulatot. A testület feladatát elsősorban az alapítvány felszámolásában, a szabályos működés felügyeletében és a korábbi szabálytalanságok feltárásában jelölte meg. Upor hangsúlyozta, hogy a kuratóriumnak az egyetem személyi döntéseibe, vezetőválasztásába és tanrendjébe nincs közvetlen beleszólása.

A jelenlegi kuratórium mandátuma 2027. augusztus 1-jéig tart. Addig az SZFE jövőbeni fenntartási modellje és vezetési struktúrája is rendezésre vár. Sepsi Enikő szeptember 30-ig változatlan felelősséggel látja el rektori feladatait, és átadja a folyamatban lévő intézményi ügyeket utódjának.