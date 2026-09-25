Szeptember végén távozik az SZFE éléről Sepsi Enikő

Közös megegyezéssel szeptember 30-án távozik a Színház- és Filmművészeti Egyetem éléről Sepsi Enikő – közölte az intézmény az Indexszel. A rektor és Kovács András Bálint, az SZFE-t fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke pénteken írta alá a rektori megbízás lezárásáról szóló megállapodást. Sepsi ugyanakkor az egyetemen marad: egyetemi tanárként dolgozik tovább, és megtartja a Művészettudományi PhD-program vezetésére szóló megbízását is.
A távozás előzménye, hogy Sepsi a szeptember eleji tanévnyitón már bejelentette: kezdeményezi rektori megbízásának lezárását. Akkor úgy fogalmazott, hogy az egyetem előtt álló változások „rendezett vezetői átmenetet” tesznek szükségessé. A bejelentés nem sokkal azután történt, hogy új kuratórium került az SZFE-t fenntartó alapítvány élére, Kovács András Bálint vezetésével; a testületbe bekerült Upor László is, az egyetem 2020-ban megválasztott, de ki nem nevezett rektora.Lemondásra szólította fel az SZFE két oktatója Sepsi Enikő rektort és Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnököt
Sepsi lemondását azonban már jóval korábban követelték az egyetemen. Április végén két oktató egy mintegy kétszáz hallgató részvételével tartott fórumon szólította fel távozásra őt, valamint az akkori kuratóriumi elnök Vidnyánszky Attilát és Lajos Tamás kuratóriumi tagot. Az oktatók az egyetemi autonómia hiányát és az intézmény működését bírálták; a bejelentést a jelenlévő hallgatók egy része üdvrivalgással fogadta.Upor László az SZFE-ről: Ne legyen 2020 2.0, iszonyatos sebek és nagyon-nagyon nagy veszteségek maradtak
Az új kuratórium egyik tagja, Upor László szeptember elején lapunknak arról beszélt, hogy az SZFE átalakításánál el kell kerülni egy újabb, 2020-hoz hasonló, felülről végrehajtott radikális fordulatot. A testület feladatát elsősorban az alapítvány felszámolásában, a szabályos működés felügyeletében és a korábbi szabálytalanságok feltárásában jelölte meg. Upor hangsúlyozta, hogy a kuratóriumnak az egyetem személyi döntéseibe, vezetőválasztásába és tanrendjébe nincs közvetlen beleszólása.Sepsi Enikő, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora bejelentette a hallgatók előtt, hogy kezdeményezi a rektori megbízása lezárásáról szóló egyeztetést
A jelenlegi kuratórium mandátuma 2027. augusztus 1-jéig tart. Addig az SZFE jövőbeni fenntartási modellje és vezetési struktúrája is rendezésre vár. Sepsi Enikő szeptember 30-ig változatlan felelősséggel látja el rektori feladatait, és átadja a folyamatban lévő intézményi ügyeket utódjának.