November 4-re halasztaná az ügynökakták első körének nyilvánosságra hozatalát a Tisza

ügynökakták;Tisza Párt;Melléthei-Barna Márton;

2026-09-29 11:12:00 CEST

A módosítás indoklása szerint az iratok átvizsgálása és a közzététel előkészítése a vártnál több időt igényel.

November 4-re módosítaná az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatálybalépését a Tisza, így az eredetileg október 20-ra tervezett időpont két héttel későbbre kerülne - írja a Telex.

A változtatáshoz benyújtott módosító javaslat elfogadása szükséges.

A Tisza közleménye alapján a frakció képviselője, Melléthei-Barna Márton kezdeményezte az időpont megváltoztatását. Az indoklás szerint az iratanyag előzetes átvizsgálásához és a nyilvánosságra hozatal előkészítéséhez a tervezettnél hosszabb idő kell. A közlemény szerint a módosítás biztosítja, hogy a Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság a hatálybalépés napjától érdemi munkát végezhessen.

Első lépésben az úgynevezett hatos kartonok és a mágnesszalagokon található adatok válnának hozzáférhetővé. Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy ezeket az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt néhány nappal hozzák nyilvánosságra. A hálózati személyekről - azaz a beszervezett vagy beszervezni kívánt ügynökökről, informátorokról és titkos megbízottakról - vezetett B-dossziék és B-mappák közzétételének határideje 2027. február 25.

Az új szabályozás alapján az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának alapvető feladata lesz, hogy az eddig titkos iratok minél egyszerűbben és minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Erre a célra online felületet alakítanak ki. Az aktákat több lépcsőben teszik nyilvánossá, miközben a törvény előírja az emberi méltóság, a magánélet, a személyes adatok és a kegyeleti jog védelmét is.