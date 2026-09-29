Bencsik András szerint akkora a baj, hogy most már igazat kell mondani

Nézőpont Intézet;Mráz Ágoston Sámuel;Bencsik András;közvélemény-kutatások;Deák Dániel;

2026-09-29 18:39:00 CEST

A Demokrata főszerkesztője üzent Mráz Ágoston Sámuelnek és Deák Dánielnek is.

A Fidesz-közeli Magyar Nemzetnek magyarázta bizonyítványát Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, egyebek között azt állítva, hogy azért nézték be totálisan a választási eredményeket, mert „a célegyenesben nagyon meglepő változás történt”, és ekkor billent át erősen a közhangulat a Tisza Párt javára.

„Szakmai hiba volt azt gondolni, hogy a hónapokkal korábban elkészült helyi felmérések még releváns információt adnak a végeredményre vonatkozóan. Abból indultunk ki, hogy a választókerületek viszonylag stabilak. Utólagos értékelésünk szerint azonban nemcsak az országos, hanem a választókerületi hangulat is párhuzamosan billent meg az utolsó hetekben. (...) Amikor pedig azt láttuk, hogy megindult a billenés, magunk is kételkedtünk abban, hogy valóban ekkora változás történhet ilyen rövid idő alatt” - folytatta Mráz Ágoston Sámuel, akinek magyarázata azonban a fideszes táborban sem aratott osztatlan sikert.

Bencsik András, a fideszes Demokrata főszerkesztője a megfogalmazott állításra a Facebookon úgy reagált: „Ez nem igaz. Nem volt semmiféle billenés. A közvélemény-kutatásban nincsenek csodák. Ma már tudjuk, hogy a Tisza bár gyors tempóban, de fokozatosan szerzett előnyt a Fidesz-KDNP-vel szemben. 2024-ben a sebtiben gründolt politikai mozgalom az ismeretlenségből előlépve, az európai parlamenti választásokon rögtön 29,6 százalékot szerzett, amivel a második legjobb eredményt érte el a 44,8 százalékot szerző Fidesz-KDNP mögött, amelyik az előző európai parlamenti választáson még 52,6 százalékot kapott, vagyis 2024-re közel 8 százalékkal csökkent a támogatottsága. Józan ésszel látható volt, hogy amennyiben a Tisza robbanásszerű erősödése folytatódik és a Fidesz-KDNP nem talál ki valamit, akkor a Tisza rövid időn belül átveszi a vezetést. De nem találtunk ki valamit.”

Bencsik András felidézte, a maga részéről 2025 májusában jelezte, hogy „rohadt nagy vereség lesz”, ha nem szedi össze magát a Fidesz-KDNP, de nem hittek neki. „Pedig a Tisza ekkor már érzékelhetően és tartósan vezetett, amit a Nézőpontot kivéve az összes közvéleménykutató jelzett is. A mi elemzőink azonban csodálatosan megnyugtató adatokkal és információkkal altattak bennünket” - írta.

A fideszes megmondóember ezek után keményebben is beleszállt a Nézőpontba, illetve üzent Deák Dánielnek is. „Nem tudjuk, miért vezette félre hosszú időn át a jobboldali nyilvánosságot a Nézőpont Intézet, mint ahogy nem arra várunk, hogy Deák Dániel is bocsánatot kérjen a jobboldaltól is a Medián adatainak hamis értelmezéséért, hanem azokért a manipulált légifotókért kérjen elnézést, amelyekkel a kampányban napról napra azt a hamis látszatot keltette, hogy a Fidesz-KDNP tábora sokkal nagyobb, mint a Tiszáé. Mint tapasztalhattuk április 12-én, ez messze nem volt igaz” - fogalmazott.

Mindebből Bencsik András a következő tanulságokat vonta le: „Nagy a baj, soha nem volt ekkora bajban Magyarország. Eljött az igazmondás ideje. Hogy egy közismert politikai szereplőt idézzek, mostantól azonban az igazságnak minden részletét ki kell bontani. Ez az első lépés a választási győzelem felé. A sumákolásnak, a mellébeszélésnek, a féligazságoknak lejárt az idejük” - közölte, majd végezetül feltett maguknak egy sor kérdést, amely szerint egyebek közt még azt is definiálniuk kell, hogy kik ők, mit akarnak, kik a barátaik, mit szeretnének elérni, kik élnek a mai Magyarországon és ők mit akarnak.