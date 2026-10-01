Kihez és kiért szól a szívhang?

abortusz;magzati élet;szívhang;Hegedűs Zsolt;

2026-10-01 06:00:00 CEST

A dávodi kislány esete 1998-ban Magyarország egyik legnagyobb visszhangot kiváltó magzatvédelmi és személyiségjogi jogi botránya volt. Az akkori történések meghatározó szereplői, az Alfa Szövetség vezetői ma ismét reflektorfényben állnak: a szívhangrendelet ügyében egyeztethettek Hegedűs Zsolt szakminiszterrel.

Huszonnyolc évvel ezelőtt Dávodon terhes lett egy 13 éves kislány egy 24 éves férfitól. A kislány és édesanyja – a törvényes képviselő – a terhesség megszakítását kérte, és az orvosi beavatkozást 1998. február 27-ére tűzték ki a bajai kórházban. Az Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség (céljuk a magzatok életének védelme) vezetői, Ács Rozália elnök és Téglásy Imre főtitkár pedig megpróbálták megakadályozni az abortuszt.

Pénzt helyeztek letétbe a magzat javára, gyámhatósági eljárást kezdeményeztek, és levelekkel, jogi eszközökkel kérték a beavatkozás elhalasztását. Minden lehetséges fórumon vitatták a kiskorú önrendelkezését és a szülő döntését.

Látványos és botrányos jogi, szakmai események, morális konfliktusok közepette történt meg végül az abortusz. 2002 júliusában pedig a Budai Központi Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletében megállapította, hogy az Alfa Szövetség és az ügybe belebonyolódott bajai lelkész megsértette az abortuszon átesett kislány és édesanyja személyiségi jogait.

A dávodi eset megmutatta, mi történik akkor, amikor a magzat védelmének erkölcsi igénye, a gyermek és az anya önrendelkezése, az állam és egy civil-vallási szereplő érdeke összeütközik. De Dávod nem történelemkönyvi emlék – akármikor újra valóság lehet.

2026-ban a kérdés az, tanultunk-e a dávodi esetből. Ma hogyan biztosítható, hogy az élet védelmének erkölcsi szempontja mellett a nő, illetve a beteg autonómiája és méltósága is megmaradjon?

2026. szeptember 11-én Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az egyházak, egészségügyi dolgozók, civilek szervezetek vezetőivel szervezett egyeztetést, ahol a „szívhangrendelet”, a sürgősségi fogamzásgátlás, a gyógyszeres terhességmegszakítás témáit érintették egy hivatalos álláspont későbbi kialakítása érdekében.

Az egyházaknak természetesen joguk van megszólalni az élet, a család, a szexualitás és az abortusz erkölcsi kérdéseiben. A vallási közösségek értékrendje része a társadalmi párbeszédnek. De az már egészségpolitikai kérdés, hogy egy vallási értékrend mikor és milyen módon válik az állami egészségügyi döntéshozatal egyik meghatározó szempontjává. Egy vallási közösség értékrendje nem egyezik meg automatikusan az ellátott nő személyes értékrendjével, nem helyettesítheti az ő autonóm döntését.

Mindenesetre komoly erkölcsi kérdést vet fel, hogy az egészségügyi miniszterrel való egyeztetés résztvevői között ismét megjelent az Alfa Szövetség és Téglásy Imre.

Nem az a kérdés, hogy egy életvédő szervezetnek lehet-e releváns álláspontja, hanem hogy egy egészségpolitikai egyeztetésben milyen szerepet kap egy olyan szervezet, amely minden szempontból hitelesen dokumentált módon beavatkozott egy család életébe, és veszélyeztette egy fiatalkorú testi, szellemi, fizikai egészségi jóllétét.

De van erősebb kérdés is: miközben az egészségügyből számos terület képviselői megjelentek az egyeztetésen, többek között védőnők és szülésznők, bioetikus, hol maradtak azok, akiknek a feladata a műtéti időszakban a kliens mellett állni? A műtősnők, az altatós nővérek, az ellátásban részt vevő ápolók?

Madeleine Leininger, a transzkulturális szempontú gondoskodás irányzatának megalapítója szerint az ember egészséghez, betegséghez, élethez, halálhoz és gyógyításhoz való viszonyát a kultúrája és/vagy a vallási értékei is meghatározzák. Ezért a vallási meggyőződés nem zavaró tényező az egészségügyben, hanem a beteg kulturális világának része. Szerencsésebb lett volna ezért, ha nem az egyházakat, a magzatvédő szervezeteket akarják ráhúzni a nők gondolkodására, hanem a nőket akarják megérteni saját kulturális és vallási világukban.

Le kell szögezni, hogy az egészségügyi ellátás nem felekezeteket és nem magzatvédőket tart szem előtt, hanem a nőt; az ő mentális, fizikális jóllétét biztosítja. Akár abortuszra vár, akár gyereket szül.

Ezért fontos kérdés, hogy ki van hatalmi, és ki van kiszolgáltatott helyzetben. Vagy leginkább: ki akar hatalmi helyzetbe kerülni? Az állam mint szabályozó hatalom? Az egyházi közösség mint erkölcsi tekintély? A magzatvédő szervezet? Mert az etika, a transzkulturális szempontú gondoskodás nem azt sugallja, hogy nem kell tisztelni a vallás, az életvédők értékeit, hanem azt, hogy egy nő a vallási vagy világnézeti identitása miatt nem kerülhet olyan helyzetbe, amelyben elveszíti a saját döntésének lehetőségét.

Ideje lenne felidézni Az Ápolók Nemzetközi Tanácsa (ICN) etikai kódexének (2021) szellemiségét. Azt, hogy amikor a fogamzásgátlás, a várandós gondozása, az abortusz, a születés körüli kérdésekről esik szó, hogyan gondolkodunk, amikor valójában az élet védelméről beszélünk. A dokumentum szerint védeni kell a megszületendő életet. A várandós nő testi, lelki egészségét; méltóságát, autonómiáját, a családi és szociális biztonságát, környezetét, a megszülető gyermek életkörülményeit. Ugyanakkor biztosítani kell a személy önrendelkező képességét.

Ideidézem az ICN 2022-es állásfoglalását, amely a reproduktív egészség kapcsán kifejezetten összekapcsolja a nők egészséghez, valamint a hozzáférhető egészségügyi szolgáltatásokhoz – mint a fogamzásgátlás különféle módszerei – való jogát. Az abortusz legális lehetősége, minden presszió kizárásával. Beleértve a szívhang kötelező meghallgatását is.

Dávod egyik legfontosabb tanulsága éppen az, hogy az élet védelméről nem lehet úgy beszélni, hogy közben eltűnik az ember, akinek az életéről, testéről és sorsáról döntés születik. A nő nem egy vallási közösség, nem egy magzatvédő vagy civil szervezet, és nem az állam cselekvéseinek tárgya. Ő az a személy, akinek a méltóságát, testi és lelki biztonságát, tájékoztatáshoz és döntéshez való jogát az ellátásnak mindenekfelett védenie kell. Ez az állam kötelessége.

A szerző ápolásetikus.

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