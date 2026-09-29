Elnézést kért a rendőrség a HVG-nek küldött kékharisnyázó e-mail miatt

rendőrség;sajtó;bocsánatkérés;

2026-09-29 14:35:00 CEST

A levélben használt hangnem elfogadhatatlan, belső vizsgálatot indítanak.

Mint előzőleg a Népszava is megírta, egy feltehetően nem neki szánt rendőrségi e-mailt kapott Martini Noémi, a HVG újságírója, miután személyes interjút kért a budapesti utcai zaklatásokkal kapcsolatban Budapest rendőrfőkapitányától. A levél „Kedves Attila!” megszólítással kezdődött, címzettjei között a HVG újságíróján kívül három rendőrségi munkatárs szerepelt, és azt írták benne: „Soma szerint egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni.” A név feltehetően Csécsi Soma szóvivőre utalhatott.

A rendőrség azóta az ügyben közleményt adott ki és elnézést kért. „A mai sajtóhírekben megjelent a BRFK egyik interjúkérelmével kapcsolatos belső levelezés. Az abban használt hangnem elfogadhatatlan, nem tükrözi a rendőrség kommunikációs normáit és az azzal kapcsolatos etikai követelményeket. A rendőrségtől elvárt a tiszteletteljes, tárgyszerű kommunikáció mind az állampolgárokkal, mind a sajtó munkatársaival, valamint egymással szemben is” - szögezték le.

A közlemény úgy folytatja: „a nőket érő utcai zaklatás valós probléma. A kérdéskört, a bejelentett és a be nem jelentett eseteket egyaránt komolyan kell venni, valamint minden jogilag lehetséges eszközzel fel kell lépni a megelőzésük érdekében.”

Végezetül közölték, hogy elnézést kérnek az újságírótól, minden érintettől és a közvéleménytől, az eset kapcsán pedig belső vizsgálatot indítanak.